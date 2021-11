L'Azzurra Colli non fa sconti, poker al Fabriano Cerreto

L’Atletico Azzurra Colli riscatta in modo impeccabile la battuta d’arresto nel derby vincendo largamente contro il Fabriano Cerreto, nonostante le assenze che decimano il pacchetto offensivo. Amadio sceglie un 4-3-3 dinamico, confermando la linea arretrata e aggiungendo Fazzini ai soliti Alfonsi e Sorci. Davanti c’è Iachini con Renzi e Cancrini ai lati. Ospiti che si presentano con un 4-3-1-2 offensivo ma che lascia ampi spazi alle iniziative locali.

Il risultato dice 4-0, ma la partita ha vissuto in avvio una fase delicata con il Fabriano che ha l’occasione migliore con Aquila che arriva puntuale all’inserimento su cross di Tizi, ma c'è il miracolo di Marani che evita l’1-0. Pochi minuti dopo azione in fotocopia dalla parte opposta: Iachini fa viaggiare Fazzini a destra, il cross del numero 7 è per Cancrini che a rimorchio impegna Santini. Al 30’ un traversone di Iachini attraversa tutta l’area, Renzi viene stoppato al momento del tiro. Ancora Renzi subito dopo si mette in proprio, ancora provvidenziale la difesa ospite nell'anticiparlo prima di battere a rete.

È il preludio al gol che arriva al minuto 38. Vallorani inserisce il suo proverbiale turbo sulla sinistra e mette sui piedi di Fazzini in verticale la palla del vantaggio, con la mezzala che taglia alle spalle dei due centrali e batte Santini in uscita (seconda rete stagionale per l’ex Porto D’Ascoli). Al 44’ il Colli raddoppia: l’azione nasce ancora da un difensore, è Filipponi stavolta a sradicare palla in area e rilanciare in verticale Renzi che scarta il portiere e infila il gol che chiude i giochi. Il Fabriano prova a riaprirla nella ripresa con un colpo di testa di Stortini bloccato da Marani. Al 75’ il Colli triplica: Renzi avanza e serve Iachini, il fantasista salta i difensori come birilli e batte l’incolpevole Santini. Partita ormai in ghiaccio. Nel finale arriva il quarto gol propiziato ancora da Renzi che riceve da Gaglirdi e serve Fazzini che, con un preciso inserimento, mette nel sacco il pallone del definitivo 4-0.

Il Tabellino:

ATLETICO AZZURRA COLLI – FABRIANO CERRETO 4-0 (2-0 p.t.)

ATLETICO AZZURRA COLLI: Marani, Nervini, Vallorani, Sosi, Filipponi, Alfonsi (80’ Santoni), Fazzini, Sorci, Cancrini (70’ Albanesi), Renzi, Iachini (82’ Gagliardi). All. Amadio

FABRIANO CERRETO : Santini, Lattanzi (58’ Mulas), Crescentini (88’ Fioranelli), Pagliari, Stortini, Lispi, Santamarianova (79’ Storoni), Salciccia (58’ Buldrini), Genghini, Aquila, Tizi. All. Pazzaglia

ARBITRO: Giorgiani (PU)

ASSISTENTI: Bianchi (PU), Busilacchi (AN)

RETI: 38’ Fazzini, 45’ Renzi, 75’ Iachini, 90’ Fazzini