Filiaggi dal dischetto non perdona una Biagio generosa

Con le unghie e con i denti l’Atletico Azzurra Colli piega una Biagio Nazzaro convincente e vola in una classifica che ora la vede al secondo posto solitario, diretta inseguitrice della Vigor Senigallia ma soprattutto scavalca la Forsempronese battuta a domicilio dall’Atletico Gallo. Per la formazione chiaravallese arriva invece la decima sconfitta esterna sulle quattrordici trasferte sin qui affrontate, che hanno portato in dote appena sei punti. Ed anche se nel complesso l’undici di Favi non ha affatto demeritato al cospetto di una compagine tra le protagoniste annunciate del finale di stagione, la situazione di classifica non migliora e, con il passare delle giornate, prende sempre più campo l’idea che la permanenza in Eccellenza dovrà per forza passare dai play-out.

Sul rettangolo di gioco, Amadio recupera Filipponi e lo piazza al centro della difesa a 3 ormai collaudata con Vallorani e Toscani. Alfonsi, Rozzi e Giorgio sono gli interni, mentre i quinti sono Fazzini e Cancrini. Davanti, Filiaggi e Renzi. La Biagio non recupera Pierandrei e lascia a Frulla il compito di offendere, con Pieralisi e Gregorini a fare da guastatori. Primo tempo al cloroformio, le occasioni fino alla mezz’ora sono poche. Al 12’ ci prova Frulla che si libera bene in area ma calcia a lato. Risponde Giorgio al 25’ con un potente diagonale al termine di un azione d’angolo, ma la palla non inquadra il bersaglio. Il palleggio della Biagio mette in ambasce il Colli, che si salva ma sempre con qualche affanno e riparte in maniera un po’ confusionaria. Ma al 43’ c’è la svolta: Fazzini salta il suo avversario e appoggia per Filiaggi, che viene palesemente steso da Marini. Rigore che lo stesso bomber trasforma implacabilmente. Neanche il tempo di riorganizzarsi che ci vuole tutta la bravura di Marani al 44’ a salvare su una conclusione di Frulla a botta sicura.

Nella ripresa, subito occasione incredibile per Alfonsi che, ben servito da un cioccolatino di Renzi, alza troppo la mira. Partita ora vivace, la Biagio non ci sta e attacca, ma gli ingressi di Sosi e Nervini inquadrano molto bene la retroguardia locale. La Biagio si rende pericolosa con un paio di conclusioni dal limite di Gregorini e Gallotti, Marani è sempre attento. Dall’altra parte, Ingredda appena entrato spreca due occasioni clamorose in contropiede per chiudere la gara, calciando in maniera imprecisa la prima volta e colpendo il palo dopo una discesa a tutto campo nella seconda circostanza. L’ultimo brivido è un colpo di testa di Parasecoli allo scadere. Ma Marani blinda con sicurezza la porta ed al triplice fischio l’Atletico può festeggiare.

Il Tabellino:

ATLETICO AZZURRA COLLI – BIAGIO NAZZARO 1-0 (1-0 p.t.)

ATLETICO AZZURRA COLLI : Marani, Toscani (60’ Nervini), Cancrini (75’ Del Marro), Filipponi, Vallorani, Alfonsi, Filiaggi, Rozzi (75’ Iachini), Renzi (63’ Ingredda), Giorgio (60’ Sosi), Fazzini. All. Amadio

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba, Terranova, Marasca (87’ Carletti), Bellucci, Gallotti (78’ Rossini), Marini, Gregorini, Gaia (55’ Brega), Frulla (55’ Parasecoli), Pieralisi, Carbonari (55’ Ruzzier). All. Favi

ARBITRO: Cardelli (PU)

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Paradisi (PU)

RETE: 43’ Filiaggi su rig.