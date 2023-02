Osimana, l'impresa sfuma a pochi secondi dalla fine: Filiaggi salva la capolista Atletico

L’Osimana strappa un punto dal campo della capolista Atletico in virtù dell’1-1 maturato al termine del match. Un punto importante, ottenuto su un campo difficile come quello di Ascoli, anche se i giallorossi hanno sfiorato il colpaccio prima che ci pensasse Filiaggi, quasi allo scadere con un gol da cineteca, a ristabilire la parità. Sicuramente rimane l’amaro in bocca ai ragazzi di mister Roberto Mobili per questo pareggio che sa di beffa, anche se i giallorossi si sono fatti valere fino all’ultimo in una sfida equilibrata. Dopo una prima fase di studio, tocca all’Osimana farsi vedere al 25’ ma Alessandroni non riesce ad impattare bene la sfera sul servizio di Buonaventura. Al 27’ rispondono i locali ma è il montante a dire di no a Di Ruocco. Sul finire di frazione ci riprova l’Atletico Ascoli questa volta però è Di Matteo che manca l’impatto con la sfera da buona posizione. Si va al riposo lungo sullo 0-0.

Al 47’ primo squillo Osimana della ripresa con Scheffer che si mette in proprio e non trova di poco la porta. Cinque minuti dopo invece Canullo si supera su Minozzi negandogli un gol quasi fatto. La sfida si mantiene sui binari dell’equilibrio, con Micucci che si rivede in campo tra le fila dell’Osimana dopo il lungo stop per infortunio, fino al 67’ quando Scheffer in ripartenza prende in velocità la retroguardia bianconera e insacca la rete del vantaggio. Mister Giandomenico una volta sotto ridisegna la sua squadra con i cambi, tra cui quello di Filiaggi che si rivelerà decisivo, e i locali si buttano in avanti alla ricerca del pari. L’Osimana regge l’urto anche se viene salvata dal montante all’84’, con il colpo di testa di Mattei che non si insacca in rete. Quando il colpaccio sembra cosa fatta, negli ultimi scampoli del quinto minuto di recupero, Vecchiarello pesca Filiaggi in area di rigore il quale, con una rovesciata stile Pelè in "Fuga per la Vittoria", trova il jolly nel mazzo e fissa il punteggio sull’1-1 conclusivo.

Il Tabellino:

ATLETICO ASCOLI-OSIMANA 1-1 ( 0-0 p.t.)

ATLETICO ASCOLI: Battistelli, Mattei, Casale, Lanza, Gabrielli (74’ Filiaggi), Sbrolla (68’ Ambanelli), Di Ruocco (88’ Marini), Esposito (84’ Capponi), Di Matteo, Minnozzi, Vechiarello. All. Giandomenico

OSIMANA: Canullo (84’ Chiodini), Scheffer, Marcantoni (57’ Micucci), Calvigioni, Patrizi (77’ Bellucci), Labriola, Ruibal, Paccamiccio, Alessandroni, Buonaventura, Mingiano (74’ A. Pasquini, 85’ Falcioni). All. Mobili

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Bellagamba (MC), Pizzuti (MC)

RETI: 67’ Scheffler, 95’ Filiaggi