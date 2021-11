Atletico Ascoli e Marina, tante occasioni ed un punto che soddisfa entrambe

L’Atletico Ascoli, chiamato a riscattare il passo falso di Fossombrone, ferma un Marina ormai a secco di vittorie da un mese e mezzo. La formazione di Mariani chiude un novembre in frenata con il secondo pareggio in quattro gare mensili, arrivato in rimonta e con il valore aggiunto rappresentato dall’esordio tra i pali del giovane Coacci (classe 2004) entrato tra il primo ed il secondo tempo al posto di Castelletti.

Gara piacevole, che vede le due formazioni rendersi pericolose già in avvio di gara. Al 3’ c’è subito lavoro per Castelletti, che si oppone alla deviazione di Morazzini su un traversone di Mariani e tre minuti più tardi sbarra la strada a Capponi. Il Marina si fa vedere al 17’ con una conclusione di Catalani, che David para in due tempi, ed al 21’ con Loberti che si destreggia bene ma al momento del tiro alza troppo la mira, emulato un giro di lancette più tardi da Ambanelli che spara sopra la traversa. Prove tecniche di gol al 33’ con la tentativo di Ambanelli dalla distanza che pecca di potenza, poi l’1-0 arriva con Mariani che finalizza un’azione personale e manda i padroni di casa al riposo in vantaggio.

Ripresa che comincia con la rete del pareggio, scaturita da un corner per i padroni di casa: rapidissima ripartenza del Marina e palla a Costantini che trafigge David e rimette il confronto in equilibrio. Al 56’ c’è addirittura la chance del ribaltone: Costantini si porta a spasso la difesa locale poi pennella per Gabrielli che manca d’un soffio la deviazione del 2-1. Al 60’ ancora Marina con la conclusione di Falasconi che non inquadra però il bersaglio. Intanto l’Atletico si scuote, ci prova con Giovannini e Mariani senza fortuna, mentre al 75’ Costantini dalla lunga distanza mette fuori di un soffio. Il forcing dei piceni è costante ma improduttivo, ed il punteggio non cambierà fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

ATLETICO ASCOLI – MARINA 1-1 (1-0 p.t.)

ATLETICO ASCOLI: David, Mattei, Filipponi (84’ Nicolosi), Lanza, Gabrielli, Natalini, Mariani (70’ Marini), Capponi (75’ Traini), Galli, Giovannini, Ambanelli (70’ Mariani Gibellieri). All. Giandomenico

MARINA: Castelletti (46’ Coacci), Morazzini, Maiorano, Falasconi (70’ Frulla), Medici, Carloni, Catalani (46’ Gabrielli) Pesaresi, Costantini, Loberti (79’ Vinacri), Gagliardi (84’ Canulli). All. Mariani

ARBITRO: Testai (CT)

ASSISTENTI: Tidei (FM), Aureli (San Benedetto del Tronto)

RETI: 35’ Mariani, 50’ Costantini