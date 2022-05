Jesina, epilogo amarissimo. L'Atletico Ascoli vince 2-1 e passa il turno

Finisce con l’Atletico Ascoli a festeggiare, e la Jesina a recriminare. Tanto amaro in bocca per i leoncelli nell’ultimo atto dei play-off promozione di Eccellenza, che regala la qualificazione alla fase nazionale alla formazione picena. Serviva vincere, considerando che il pareggio al termine di tempi regolamentari e supplementari avrebbe regalato all’Atletico – in virtù del miglior piazzamento in classifica - il passaggio del turno. L’impresa riesce ai padroni di casa, che sbloccano subito il punteggio, subiscono il pari nella ripresa ed all’ultimo giro di lancette trovano il gol della sicurezza nel secondo extra time, caratterizzato da un episodio in apertura che lascia svariati dubbi, per un intervento falloso in area di Mariani su Rossi non sanzionato dall’arbitro.

Approccia meglio alla sfida la squadra di mister Giandomenico, che dopo quattro minuti è già avanti: centro di Felicetti, Minerva in uscita è preceduto da Vechiarello che è l’ultimo a toccare la sfera che si insacca in rete per l’1-0. La Jesina, colpita a freddo, sbanda e rischia subito di incassare il raddoppio: al 15’ è graziata da Nunez che calcia addosso all’estremo difensore ospite non capitalizzando il suggerimento di Mariani, il quale al 18’ ci prova dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta. L’Atletico continua a spingere, al 30’ sempre Mariani protagonista ma su una palla messa in mezzo nessuno è puntuale alla deviazione, mentre al 39’ Casale di testa alza troppo la mira.

La Jesina, non pervenuta nella prima frazione, comincia meglio la ripresa scheggiando la traversa con il tiro cross di Cameruccio, per poi pervenire al pareggio con un calcio di punizione di Perri che non lascia scampo a David. Finale di secondo tempo con un ultimo tentativo per parte: Minerva si oppone ad Ambanelli al 75’ e nei minuti conclusivi l’estremo difensore locale allontana un traversone di Domenichetti e sbarra la strada alla conclusione al volo dal limite di Rossi.

Il pareggio al termine dei tempi regolamentari fa quindi proseguire la partita, sebbene nel primo tempo supplementare ci sia poco o nulla da segnalare, tiro di Tiriboco a parte (alto) un minuto prima del cambio di campo. Secondo extra time all’insegna del nervosismo: Rossi viene tirato giù in area, la panchina leoncella esplode ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per assegnare la massima punizione. La Jesina preme, resta in dieci per il rosso a Lucarini (fallo su Galli), ringrazia Mariani che al 114’ non trova il bersaglio su imbeccata di Giovannini, ma capitola al 120’ sul contropiede finalizzato da Galli. Atletico Ascoli alla fase nazionale (domenica 29 Maggio sul campo dei toscani del Terranuova Traiana, ritorno a Castel di Lama la settimana successiva), Jesina fuori con tanto rimpianto.

Il Tabellino:

ATLETICO ASCOLI – JESINA 2-1 d.t.s. (1-1 d.t.r.)

ATLETICO ASCOLI: David, Marucci, Lanza, Casale, Felicetti, Ambanelli (98’ Mariani Gibellieri), Gabrielli, Petrucci (70’ Giovannini), Vechiarello (89’ Raffaello), Mariani, Nunez (72’ Galli). All. Giandomenico

JESINA: Minerva, Martedì, Lucarini, Mistura, Cameruccio, Garofoli (59’ Giovannini), Rossi, Zagaglia (59’ Domenichetti), Nazzarelli (91’ Tiriboco), Perri (105’ Giorgetti), Monachesi. All. Strappini

ARBITRO: Racchi (AN)

ASSISTENTI: Gasparini (MC), Pascoli (MC)

RETI: 4’ Vechiarello, 64’ Perri, 120’ Galli