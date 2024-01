L'Atletica Paralimpica sfila ad Ancona: scattano i Campionati Italiani Indoor e Invernali di Lanci

ANCONA – L’Atletica paralimpica dà ufficialmente il benvenuto all’anno 2024. Il calendario stagionale prevede il 26 e 27 gennaio ad Ancona i Campionati Italiani Indoor e Invernali di Lanci Fispes, che avranno come location il PalaCasali ed il vicino campo “Conti”. Sarà la dodicesima edizione organizzata dall’Antrophos di Civitanova, con poco meno di 200 atleti che si sfideranno nella prima uscita ufficiale che costituisce il passo inaugurale del lungo percorso che porterà alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Grande attesa per la velocità, che promette spettacolo nella sfida ormai iconica sui 60 metri T63 tra Ambra Sabatini (Fiamme Gialle), Martina Caironi (Fiamme Gialle) e Monica Contrafatto (Sempione 82). Nella scorsa edizione era stata Caironi a spuntarla sulle avversarie, facendo segnare il nuovo primato italiano. La sprinter bergamasca sarà poi in pedana per il salto in lungo, disciplina in cui detiene il record del mondo indoor di 5,23 m. Alla partenza dei 60 metri, occhi puntati anche sulla giovanissima Giuliana Chiara Filippi (Atletica Rotaliana), reduce da un periodo in costante crescita, e sulle categorie T11 e T12 in cui gareggiano rispettivamente Arjola Dedaj (Non vedenti Milano) e Valentina Petrillo (Omero Bergamo), quest’ultima in gara anche nei 200 e 400.

In chiave maschile, tornano in pista i califfi della velocità di Parigi 2023. Primo fra tutti il bicampione del mondo T64 Maxcel Amo Manu (Fiamme Azzurre), impegnato nei 60 metri come il proprio compagno di club Alessandro Ossola (T63). Al via della gara veloce anche i portacolori della Sempione 82 Davide Bartolo Morana (T62), Lorenzo Marcantognini (T63) e il fresco primatista italiano della distanza T33 Nicholas Zani, al via anche nei 200 e 400. Assente di lusso per un problema fisico, invece, il giovane rappresentante della UniCredit Fispes Academy e fresco argento iridato Fabio Bottazzini. Sul giro di pista, attesa per il neo tesserato del Paralimpico Difesa Riccardo Bagaini (T47) alla sua prima uscita da professionista e per il compagno di squadra Ndiaga Dieng (T20). La pedana del lungo, oltre a Martina Caironi attende il vicecampione paralimpico di Atene 2004 Roberto La Barbera (T64, G.S.H. Pegaso) e il bronzo europeo 2021 della categoria T44 Marco Cicchetti (Fiamme Azzurre).

Contestualmente alle gare indoor, si terranno anche i Campionati Italiani Paralimpici Invernali di Lanci, validi anche come prima prova della Coppa Italia Lanci 2024. Grande attenzione, dunque, per il ritorno in pedana della capitana Azzurra Assunta Legnante (Anthropos), impegnata nel getto del peso e lancio del disco F11 e del fresco argento iridato nel peso F33 Giuseppe Campoccio (Paralimpico Difesa - Anthropos), in gara in tutte e tre le discipline. Molta curiosità anche per le tre prove del giovane atleta F13 Emanuele Pangher (Aspet), fresco di primato italiano nel getto del peso e in grande spolvero nel giavellotto nelle ultime uscite della scorsa stagione.