L'Ancona Women Respect espugna Ascoli: 2-1 alle bianconere nella Coppa Eccellenza

Vittoria di prestigio per l’Ancona Women Respect in terra picena. La formazione dorica, militante nel torneo di Eccellenza femminile, si è infatti imposta per la prima volta ad Ascoli, in occasione del match disputato contro le bianconere al Picchio Village e valevole per la coppa di categoria. Il risultato finale di 2-1 è maturato grazie ad una partita di spessore giocata dalle biancorosse, capaci di sfruttare le qualità del suo tridente offensivo ma anche di non capitalizzare le diverse occasioni da gol create, che avrebbero potuto rendere il punteggio ancora più rotondo.

L’Ancona prende subito in mano il pallino del gioco: Irhoudane e Lisica tengono in apprensione la difesa locale, ma è soprattutto Gladys Mbachukwu a seminare scompiglio: prima colpisce due legni, poi al 25’ sblocca il punteggio e quindi, al 37’, raccoglie un’imbucata di Nefizi e con la sua personale doppietta timbra il raddoppio. Dopo il riposo, l’Ancona continua a premere ed a sfiorare il 3-0 – come peraltro accaduto al tramonto della prima frazione con Mekkaoui e Irhoudane – senza però riuscire a mettere al sicuro il risultato. E’ invece l’Ascoli ad andare a segno con Giovannelli da calcio piazzato – con la complicità del portiere Paccusse – riaprendo così il match. Finale ancora di marca biancorossa, con la nigeriana che in altre tre occasioni va vicina al tris su azione di contropiede senza però riuscire ad andare a bersaglio.

Grande soddisfazione per l’Ancona Women Respect per l’affermazione conseguita nel quartier generale ascolano, frutto di una prestazione convincente (sebbene condita da qualche imprecisione sotto il profilo della finalizzazione), che cancella l’amarezza per la sconfitta casalinga nel primo turno di Coppa contro l’Aurora Treia.