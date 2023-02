Montevarchi-Ancona, il commento di Melchiorri: «Grande gruppo, fondamentali i tifosi»

Stavolta, per l’Ancona, è davvero “dulcis in fundo”. Gli ultimi giri di lancette regalano una vittoria fondamentale nell’economia del campionato e più in particolare della lotta per le prime posizioni, che la prossima giornata prevede il match clou con la capolista Reggiana. A parte i...nei delle sicure squalifiche all’espulso Mezzoni ed a Mondonico (ammonito in panchina, sarà appiedato dal giudice sportivo per somma di sanzioni), la squadra biancorossa approccerà all’impegno con grande fiducia. E con un Melchiorri versione extralusso, già perfettamente inserito nei meccanismi del gioco dorico ed a segno due volte nel breve volgere di quattro giorni. Suo il gol, un autentico gioiello, che ha consentito all’Ancona l’en-plein in terra toscana.

«Questa volta è andata bene – ha detto l’attaccante biancorosso – e dopo che abbiamo subito per la seconda partita di seguito un gol nel finale, siamo riusciti a tirare fuori il fuoco che avevamo dentro per non perdere altri due punti. Sono arrivato da poco, ma da quello che ho visto in questi pochi giorni è una squadra decisa, convinta dei propri mezzi, gioca senza paura, sa fare girare la palla ed ha grande personalità. Sono veramente felice e convinto di essere arrivato in un grande gruppo: con i nuovi compagni mi sto trovando già molto bene, sono tutti dei bravi ragazzi e la società non ti fa mancare niente. Onestamente non riesco a trovare nessun fattore negativo ad oggi e sono davvero molto felice di avere trovato questo tipo di ambiente. Poi è importantissimo se non addirittura fondamentale avere una tifoseria che ti segue con tanta passione e calore, anche in trasferta – conclude Melchiorri – in quanto riescono a trasmettere davvero quel qualcosa in più a tutta la squadra e sono molto felice di essere riuscito a segnare davanti a loro e avergli regalato questa gioia».

«Sapevamo di affrontare una buona squadra – dice Marco Noviello, vice di Gianluca Colavitto, nell’analisi del dopo match – che occupa una posizione che non merita assolutamente. Si tratta di una buona squadra con ottimi calciatori, il cui valore non è rispecchiato da una situazione di classifica penalizzante. Aggiungete che nel girone di ritorno queste partite diventano molto complicate, contro avversari che si giocano il tutto per tutto. Per questi motivi aver vinto qui è importantissimo, con il super gol di Melchiorri. Giocando dopo due giorni dalla gara con la Vis e sapendo di affrontare sabato prossimo la Reggiana abbiamo deciso di adottare delle ampie rotazioni. Del resto ci sono altri calciatori validi che abbiamo in rosa che meritano di giocare, come ad esempio Basso che è da poco con noi, ma ha capito subito quello che vuole Colavitto, e si sta guadagnando il suo spazio».