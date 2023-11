Ancona Women, i risultati dell'ultima tornata di gare

Week-end in chiaroscuro quello che ha caratterizzato gli impegni delle ragazze dell’Ancona Women. Sono state le formazioni giovanili a scendere in campo a partire dalla squadra Under 17 nel campionato nazionale. Buona la prestazione offerta contro la Ternana nella trasferta più lunga proposta dal calendario, nonostante il risultato veda la squadra imporsi per 4 reti a zero dimostrandosi formazione tecnicamente molto valida. Nel primo tempo arriva subito la rete delle rossoverdi, ma le doriche riescono subito a replicare senza però riuscire ad acciuffare il pari. Nella ripresa diversi errori individuali permettono alle padrone di casa di prendere il largo, ma il rammarico è legato alle occasioni non sfruttate in attacco che avrebbero permesso di rendere il passivo meno pesante.

Sfida...incrociata invece per le formazioni Under 15 ed un Under 12 al cospetto delle fanesi dell’Asd Carissimi. Il match dell’Under 15 è stato condizionato dall’infortunio del portiere Bartola, dopo che l’Ancona Women nel primo tempo aveva messo il Fano alle corde, segnando due reti e costruendo altre palle gol sbagliate di poco. La svolta della gara a inizio ripresa, quando Bartola in netto anticipo in uscita veniva colpita al volto con i tacchetti da un avversaria ed era costretta a lasciare il campo sostituita da un giocatore di movimento. Le doriche completamente frastornante dall’infortunio della compagna subiscono 3 reti in 10'. Un terzo tempo che vede le Anconetane riprendersi e sfiorare ripetutamente la rete complice il portiere ospite (migliore in campo) e due pali colpiti. Nel finale le fanesi trovano la quarta rete in una ripartenza con le doriche totalmente sbilanciate. Una gara da dimenticare, con la buona notizia data dalle condizioni di Bertola, per cui si sono escluse lesioni all’occhio.

Un gran bel poker invece quelle rifilato alla squadra fanese dalle piccole dell’Under 12, che nonostante un campo in cui era difficilissimo giocare, hanno fatto vedere ottime giocate giocando sempre la palla. Continua la crescita delle nostre giocatrici che vincono tutti tre i tempi ed imponendosi anche negli shootout. «Sono molto soddisfatto perché le ragazze si divertono, mi ascoltano e attuano ciò che gli chiedo. Sono un gran bel gruppo sia dentro che fuori dal campo», è il commento di mister Mengarelli.