Sport e pari opportunità, Ancona Women Respect premiata in comune

ANCONA – È stata consegnata stamattina a Silvana Pazzagli, Presidente di Ancona Women Respect, una targa in segno di riconoscimento per l’impegno profuso nel mondo del calcio femminile, volto a promuovere le pari opportunità. La targa è stata consegnata dal Vicesindaco e Assessore allo Sport Giovanni Zinni, dall’Assessore alle Pari Opportunità Orlanda Latini e dall’Assessore agli Impianti Sportivi Daniele Berardinelli. La società anconetana ha recentemente ottenuto a Coverciano un premio di rilievo internazionale nella manifestazione dei Grassroots Awards 2023-2024.

«Non tutte le città – commenta il Vicesindaco e Assessore allo Sport Giovanni Zinni – possono vantare un’associazione sportiva femminile presente in tutte le categorie, partendo da una forte base di volontariato. Ci tengo particolarmente a ringraziare Silvana Pazzagli per il lavoro svolto in questi anni, sempre affiancata dentro e fuori dal campo da Alessio Abram. Ringrazio infine tutte le atlete e le loro famiglie per la passione ed i successi finora ottenuti». La Presidente dell’associazione sportiva femminile Silvana Pazzagli è lieta di ricevere la targa dal Comune di Ancona perché «significa esser stata scelti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio fra tutte le società, maschili e femminili, essendo stata individuata come scuola calcio grazie al lavoro di partecipazione e inclusione, mission che ha da sempre contraddistinto la nostra realtà grazie a un’offerta sportiva adeguata ed altamente professionale».

Presente anche il responsabile tecnico di Ancona Women Respect, Alessio Abram, che ha consegnato ai rappresentati comunali una maglia societaria, rigorosamente biancorossa, è un tradizionale gagliardetto. Il Presidente Coni Marche Fabio Luna ringrazia «l’amministrazione comunale per essere sempre attenta ai risultati ottenuti nel mondo sportivo sia maschile che femminile. Nel tempo le Marche hanno saputo dare numerosi campioni a livello nazionale e non solo, basti pensare alle Olimpiadi che stanno per iniziare, e non dimentichiamoci che tutti questi risultati si ottengono partendo dal lavoro nei settori giovanili. Concludo facendo i complimenti alla Presidente Silvana Pazzagli per la società che ho visto nascere da zero e che oggi è stata capace di ottenere risultati importanti, non solo sul campo».

Alla consegna della targa ha partecipato anche una rappresentanza della società femminile, cui ha strizzato l’occhio l’Assessore alle Pari Opportunità Orlanda Latini, che ha espresso il suo ringraziamento alla società presieduta dalla Pazzagli «per promuovere e per sensibilizzare al contrasto alla violenza di genere attraverso lo sport». Dal punto di vista degli impianti sportivi sul territorio, l’Assessore Daniele Berardinelli ha infine ricordato come «l’amministrazione comunale stia continuando a lavorare nell’ottica del potenziamento e ammodernamento delle strutture per rispondere a una richiesta sempre molto elevata da parte delle numerose società sportive, femminili e maschili, che portano alto il nome di Ancona. Le stesse atlete di Ancona Women Respect meritano un palcoscenico come lo Stadio Dorico, di recente ammodernamento».

Il premio insignito dalla Uefa nel 2010 alla società sportiva anconetana certifica anche fuori dall’ambito locale il valore etico e sociale dell’attività svolta da Ancona Women Respect, da anni attiva nel settore del calcio giovanile e femminile, con all’attivo 130 tesserate nate dal 2016 in poi distribuite fra settore giovanile e 6 squadre partecipanti ai rispettivi campionati di categoria.