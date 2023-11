Ciclone Lisica: sette reti in due gare, l'Ancona Women fa il pieno di punti in Under 15 e 17

Doppia vittoria dell’Ancona Women Respect nei match disputati nel week-end, valevoli per i campionati nazionali di categoria. La firma in calce nelle due affermazioni, peraltro ottenute in rimonta risalendo uno svantaggio di due reti, è quella di una Sophia Lisica travolgente, capace di realizzare una tripletta nel 3-2 contro il Perugia in Under 17, e calare addirittura il poker di gol nel derby contro la Vis Pesaro, in un match del torneo Under 15.

Contro il Perugia, è una partita dai due volti quella dell’Ancona Under 17, che approccia male al confronto disputando il peggior primo tempo della stagione. Ospiti subito in vantaggio al dodicesimo, e poi raddoppio al ventunesimo. Al 30’ Lisica comincia a carburare firmando il suo primo goal della partita e accorciando le distanze, mentre al 40’ le umbre in contropiede timbrano la terza rete, poi annullata dall’arbitro per un fallo commesso sul portiere della squadra di casa. Secondo tempo tutto dorico. Dopo diverse occasioni mancate, arriva il pareggio al 79’ sempre con Lisica. La squadra ora ci crede, pressa e dopo due minuti arriva la terza rete firmata ancora dalla biancorossa che si porta via il pallone della gara e regala la vittoria alle doriche, vicine anche al 4-2 nei minuti finali. «Un brutto primo tempo – dice il mister Alessio Abram – tanto da non poter essere vero. Alle ragazze nell’intervallo ho detto che peggio di così non si poteva fare e di iniziare a giocare...e così hanno fatto, meritando alla fine la vittoria perché non hanno mai mollato».

Ugualmente al cardiopalma il derby disputato dall’Under 15 contro la Vis Pesaro, con il risultato sempre in bilico sino al triplice fischio finale. L’Ancona Women parte subito in avanti occupando sempre la metà campo ospite ma la Vis fa muro per interrompere le trame dei padroni di casa. Al 18’ su un lancio di Ceccarelli, si incunea Cardinali che sola davanti ad Abram porta in vantaggio la Vis. Al 24’ contatto in area anconetana e l’arbitro concede il rigore che regala alle ospiti il 2-0. Nel secondo tempo le doriche continuano a spingere ma nuovamente Cardinali manda la Vis sul 3-0 . Le doriche non mollano e prima con Staffolani e poi con Lisica accorciano le distanze. Nel terzo ed ultimo segmento di gara (si giocano da regolamento tre tempi da 25 minuti ciascuno) l’arbitro concede il secondo rigore alle ospiti che fissano il punteggio sul 4-2. Sembra finita, ma Lisica non è affatto d’accordo: tripletta nel breve volgere di cinque minuti e biancorosse che, in maniera rocambolesca, confezionano il ribaltone e festeggiano la vittoria.