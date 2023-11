Ancona Women, partenza sprint in Eccellenza: 7-1 al Sibillini United

Il week-end appena trascorso regala il primo sorriso stagionale alla prima squadra dell’Ancona Respect, che ottiene una larga affermazione nella partita inaugurale del campionato di Eccellenza. Dopo il pari contro la Maceratese in coppa, le biancorosse si impongono contro lo United Sibillini con un rotondo 7-1 che bagna nel migliore dei modi il debutto. Impeccabile l’approccio delle doriche, che in un primo tempo a senso unico vanno a bersaglio con la tripletta di Gladys Mbachukwu e dagli undici metri con Antonucci, usufruendo anche di un autogol che arrotonda ulteriormente il risultato. Secondo tempo in controllo, con l’Ancona che cala di intensità riuscendo comunque ad andare ancora a bersaglio con la doppietta di Nefzi; allo scadere la rete della bandiera della formazione ospite.

Poco fortunata invece l’Under 17, che nel match valevole per il campionato nazionale cede di misura sul campo dell’Arzilla, con tanto rammarico. In un primo tempo che fa registrare un maggior possesso palla delle padrone di casa, il punteggio si potrebbe sbloccare al 15’ con Lisica che però si fa respingere la conclusione da posizione vantaggiosa, mentre a fine frazione è Abram a salvare la porta dorica con un intervento provvidenziale che fa terminare la sfera sul palo. In apertura di ripresa la rete locale che fissa il risultato sull’1-0 finale, nonostante il forcing dell’Ancona capace di creare diverse occasioni per il pari non adeguatamente sfruttate.

Il fine settimana di incontri fa registrare anche la brutta battuta d’arresto dell’Under 15 sul campo del Gualdo, capace di imporsi 10-1, ma con l’attenuante della malasorte che ha privato le biancorosse del portiere titolare Bartola (uscito per infortunio) e successivamente ha costretto la sostituta Roibu a restare in campo nonostante un problema ad un dito della mano. In crescita anche l’Under 12, che hanno sfoderato una performance di grande personalità contro le pari età della Filottranese.