Ancona Women premiata a Coverciano per il “Miglior progetto nazionale su Calcio e Partecipazione”

ANCONA – Week-end di grandi soddisfazioni per l’Ancona Women, protagonista a Coverciano dei Grassroots Awards 2023/2024. nell’ambito dell’evento, il club biancorosso ha ricevuto il primo premio nazionale nella categoria “Miglior Progetto su Calcio e Partecipazione”. Un prestigioso riconoscimento che testimonia l’impegno nell'ambito del calcio giovanile e lo sforzo continuo per promuovere la partecipazione e l'inclusione. Nell’ambito del calcio giovanile l’Ancona Women è stata scelta tra i progetti proposti dalle 55 Federazioni Nazionali.

C’è stata, ovviamente, anche la parte prettamente “agonistica”, che ha riguardato la presenza della squadra Under 10 la quale sabato e domenica ha rappresentato le Marche al “Torneo Magico”: le giovani calciatrici si sono messe alla prove nelle sfide denominate “Pokémon “e si sono confrontate con tre squadre: Tavagnacco, Affrico (FI) e Sampdoria. Contemporaneamente, la formazione Under 17 si è fatta valere a Riccione partecipando al Torneo Nazionale "Romagna Summer Cup" e chiudendo la manifestazione sul gradino più basso del podio. Il fine settimana si è concluso con l’Under 10 nuovamente in campo, questa volta al “Giuliani” di Torrette, dove ha preso parte al torneo conclusivo affrontando i pari età della squadra maschile.