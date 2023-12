Ancona Women, prima gioia: Nefzi e Mekkaoui stendono la Maceratese

Una settimana densa di impegni per l’Ancona Women si conclude con la prima affermazione nel campionato di Eccellenza per la formazione biancorossa, che dopo la brutta prova di domenica scorsa ha superato la resistenza della Maceratese battuta 3-1. Dopo un primo tempo equilibrato, le doriche hanno preso il largo nella ripresa sbloccando prima il punteggio con Mekkaoui sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, e mettendo poi al sicuro i tre punti grazie alla doppietta di Nefzi siglata con due conclusioni da fuori area, ed alle parate di Paccusse determinante in un paio di circostanze. «Sono molto soddisfatto di come la squadra ha giocato – dice mister Mengarelli – soprattutto per come hanno approcciato la partita. Con la giusta mentalità questa squadra può dare fastidio a chiunque».

Passo falso invece per l’Under 17, impegnata nel campionato nazionale, che esce sconfitta dal derbyssimo con l’Ascoli che si impone 5-2. La prima giornata di ritorno ha visto maturare un punteggio troppo pesante per le biancorosse, alla luce della prestazione che risente del clima “natalizio” e delle amnesie difensive che hanno permesso alle bianconere di acquisire un rassicurante margine, nonostante l’iniziale vantaggio arrivato con il gol di Lisica (doppietta per lei). «Continuiamo a giocare un buon calcio – commenta il tecnico Alessio Abram – ma a raccogliere meno di quanto seminiamo. Purtroppo siamo troppo generosi e regaliamo dei goal che possono e devono essere evitati».

Il programma degli incontri ha visto scendere in campo anche l’Under 15, sconfitta 7-1 dalla Maceratese che ha dimostrato di essere la miglior squadra finora affrontata dalle doriche, che sono comunque incappate in una giornata no, mentre l’Under 12 e l’Under 10 hanno affrontato rispettivamente Jesina Femminile e Villa Musone, continuando a mostrare confortanti passi in avanti ed una costante crescita.