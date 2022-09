Ancona, weekend da incorniciare: fa festa anche la Primavera contro la Recanatese

ANCONA- Nel pomeriggio di sabato 24 settembre ha fatto festa anche la Primavera dell’Ancona oltre alla prima squadra vittoriosa nel derby con la Vis Pesaro. I baby di mister Valeriano Recchi, alla prima casalinga del suo campionato, ha superato la Recanatese con il punteggio di 2-1. Dopo il vantaggio leopardiano con Guidobaldi è arrivata la riscossa dorica firmata dal tandem Amico-Ascolese. Prossimo impegno peri dorici sabato prossimo nella tana del Messina.

«E’ stata una partita molto combattuta e complicata – ha confessato il tecnico Recchi a fine gara - Abbiamo avuto alcune palle gol in avvio, ma sono stati gli avversari a trovare il punto del vantaggio. In quel frangente qualcosa non ha funzionato, ci siamo innervositi. L’atteggiamento è migliorato all’inizio della ripresa, questo ci ha consentito di trovare prima il pareggio poi la rete della vittoria. Non è stato semplice rimontare, la Recanatese era proprio come ce l’aspettavamo: una squadra tosta che ci ha reso la vita difficile, ho fatto loro i complimenti. Sono contento per la vittoria, rimane il fatto che dobbiamo migliorare molto».

ANCONA-RECANATESE 2-1

ANCONA: Raimondi, Fabiani, Antoniazzi, Paglialunga, Rosolani, Ascolese, Camara (69’ Gurini), Marcolini (65’ Useini), Pangrazi, Benigni, Cappelletti (29’ Amico)

RECANATESE: Agostinelli; D’Angelo, Valeri, Paolucci (89’ Formentini), Bellucci, Topa, Pesaresi, Alfieri, Barigelli (65’ Colonnini), Monteverde (65’ Valleja), Guidobaldi

ARBITRO: Laura Mancini di Macerata

RETI: 35’ Guidobaldi, 55’ Amico, 75’ Ascolese.