L’Ancona a Viterbo con un Papa in più nel motore: riecco il capitano a centrocampo

Prove di formazione per mister Gianluca Colavitto in vista della sfida di sabato alle 14.30 sul campo del Viterbese. La formazione laziale, tra le altre cose, sarà anche l’avversaria in Coppa Italia nel terzo turno eliminatorio in programma mercoledì alle 15 al Del Conero. Complici le squalifiche di Moretti in avanti e Gasperi a centrocampo, che torneranno disponibili mercoledì, il tecnico biancorosso è pronto a rilanciare dal primo minuto capitan Salvatore Papa in cabina di regia assente dall’undici titolare dallo scorso 19 settembre in Ancona-Pontedera (2-0).

La prevendita per il settore ospite del Rocchi (12 euro il biglietto) proseguirà fino alle 19 di venerdì 29 ottobre sul circuito Go2. Sarà possibile acquistare il tagliando sia online sia nei punti vendita autorizzati tra cui Computer New File di corso Carlo Alberto. Aperta anche la prevendita di Coppa Italia disponibile invece su DiyTicket. I punti vendita saranno quelli abituali delle sfide casalinghe dei dorici. Non saranno validi i miniabbonamenti. I prezzi sono di 15 euro la tribuna coperta, 10 euro la curva nord e 10 euro la curva sud settore ospiti. A tutti andrà applicata la prevendita.