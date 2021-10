Ancona, Iannoni e Del Sole non bastano: con la Viterbese è solo pari

Gara altalenante quella andata in scena tra Viterbese e Ancona Matelica. I dorici, reduci dalle due sconfitte consecutive con Reggiana e Fermana, non riescono a tornare alla vittoria impattando 2-2 con i laziali bloccati all’ultimo posto in classifica. Mercoledì, ore 15 al Del Conero, le stesse squadre si affronteranno anche in Coppa Italia per il terzo turno eliminatorio.

A passare in vantaggio, al dodicesimo minuto, è la Viterbese brava a sfruttare una disattenzione della retroguardia con Volpe abile ad aggirare Iotti e depositare in fondo al sacco. La reazione dorica non si fa attendere e si materializza otto minuti dopo con un gran gol di Iannoni. Il centrocampista biancorosso recupera palla, si fa trenta metri di campo e pesca l’angolo giusto alle spalle di Bisogno facendo esplodere il settore ospiti con centoundici tifosi anconetani (che hanno ricordato costantemente l’indimenticato tifoso anconetano “Favoloso”, Fabio Giovagnoli, scomparso un anno fa). Nella ripresa, al quarto, arriva anche il sorpasso ospite con la firma di Ferdinando Del Sole che ha sfogato tutta la sua rabbia esultando con mister Colavitto. La gioia dura fino al ventisettesimo quando una punizione di Volpicelli, ex Matelica, vale il 2-2 che fa schizzare in piedi il pubblico locale. Proteste nel finale per la Viterbese per un presunto fallo di mano in area di rigore di Farabegoli non sanzionate.

Da segnalare al trentesimo l’intervento urgente dei sanitari nel settore ospiti anconetano per un malore accusato da un ragazzo che ha tenuto tutti in apprensione. Dopo aver ripreso conoscenza, il giovane è stato poi trasportato all’ospedale per tutti i controlli del caso tra gli applausi scroscianti di tutto il pubblico.

VITERBESE – ANCONA MATELICA 2-2

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Van Der Velden (37st Marenco), Martinelli, D’Ambrosio; Fracassini, Calcagni (21st Volpicelli), Foglia (12st Adopo), Volpe (37st Capanni), Megelaitis; Murilo, Errico All. Raffaele

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari (15st Noce), Masetti (7st Farabegoli), Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Papa (15st Bianconi), Iannoni; Del Sole (37st Delcarro), Faggioli, Rolfini All. Colavitto

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino

Reti: 12’Volpe, 20’ Iannoni, 4st Del Sole, 27st Volpicelli

Note: Ammonito Murillo, Foglia, Faggioli, Calcagni, Di Renzo, D’Ambrosio, Iotti, angoli 7-5, recuperi 0’+8’, spettatori 399 incasso non comunicato