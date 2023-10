Donadel dopo il derby: «Più deluso che arrabbiato: è mancata la cura nei dettagli»

Al di là della buona sorte, che ha voltato le spalle, e della decisione arbitrale che ha portato al rigore dell’1-1, è nella cura dei dettagli che l’Ancona è mancata. Lo afferma Marco Donadel, tecnico biancorosso, analizzando il pirotecnico 3-3 nel derby del “Del Conero” contro la Vis Pesaro. E se a volte sono gli episodi a fare la differenza al momento di mettere punti in cassaforte, nell’economia del risultato finale pesano ancora una volta le occasioni non sfruttate e le leggerezze commesse, secondo un canovaccio già visto nelle precedenti uscite e che anche in questo caso ha zavorrato il cammino dei dorici.

«Non sono arrabbiato – commenta – sono deluso: deluso per aver fatto tanto, ma raccolto poco. Il dato di fatto è che abbiamo subìto tre gol su tre occasioni loro: io preferisco sempre creare tanto e sbagliare, perché fa parte di un percorso di crescita, ma abbiamo avuto diverse opportunità per segnare che non sono state sfruttate. Non voglio entrare nel merito degli errori arbitrali e sul penalty concesso agli avversari: sarà anche stata un’entrata precipitosa, ma non mi sembrava rigore. Non vedo ansia quando difendiamo bassi, semplicemente penso che non riusciamo a curare i dettagli che fanno la differenza. La Vis si è avvicinata poco alla nostra area di rigore, dobbiamo ripartire da questo. Tutto ciò fa parte di un percorso di crescita, di un progetto di tre anni, con giocatori che hanno potenziale e oggi hanno dato tutto e io sono orgoglioso di loro. Dobbiamo accettare ciò che è successo e andare avanti: fortunatamente avremo tempo per preparare la sfida con la Carrarese. Sappiamo che sarà difficile, ma stiamo recuperando tutti i giocatori».

«E’ stata una gara dettata dalle emozioni e dalla voglia di voler dominare – ha detto il centrocampista dell’Ancona, Gianmarco Basso, autore della rete del momentaneo 2-2 – e siamo stati una squadra arrembante per 25 minuti. Il rigore? Non lo voglio commentare, ma sono entrato in scivolata molto prima: a volte alcuni episodi ci puniscono, vedi il gol del pareggio nel finale. Dobbiamo essere più cattivi e gestire meglio le emozioni. Non so se avete visto, in campo c’era voglia anche di andare a segnare il 4-2. Siamo in crescita, questa gara deve essere un punto di partenza. Il terzo gol è stato un episodio, non ci doveva essere proprio l’azione finale, è la gestione dei momenti che va migliorata. L’Ancona ha dominato, ad eccezione di due minuti del primo tempo e dei due secondi finali, ma alla fine portiamo a casa un solo punto».