Quattro gare interne, tre sconfitte: è un’Ancona chiamata obbligatoriamente a cambiare passo davanti ai propri tifosi quella che scende in campo per affrontare la Vis Pesaro. I punti in palio diventano ancora più pesanti in considerazione delle prossime due sfide (Carrara e Rimini) in una seconda parte di ottobre imbottita di impegni. Palesemente claudicante l’andatura dei pesaresi lontano dal pubblico amico, sconfitti di misura a Ferrara, Carrara e Gubbio, ma al “Tubaldi” nella sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia ha preso forma un 3-1 che ha permesso di eliminare la Recanatese ed interrompere così il digiuno stagionale lontano dal pubblico di casa.