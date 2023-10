Ancona, Ripa pensa positivo: «Ci manca qualche punto, ma la squadra sta crescendo»

La delusione c’è, il rammarico anche. La partita con la Vis Pesaro assumeva per l’Ancona i contorni di ghiotta opportunità per fare un bel balzo in avanti in classifica e dare opportuna continuità al successo in trasferta contro l’Olbia. E’ arrivato invece un pareggio, maturato nei minuti conclusivi, dopo la reazione nella ripresa allo svantaggio del primo tempo, ed il gol beffa in pieno recupero che ha permesso agli ospiti di chiudere il derby sul punteggio definitivo 3-3. Ma Roberto Ripa, Supervisore dell’Area tecnica e membro del Cda, scommette senza indugio su una squadra che ha mostrato segnali di crescita ed ha tutte le carte in regola per fare il salto di qualità: «Dispiace sicuramente per il pareggio, specialmente per come è arrivato – ha detto – perché nel primo tempo ci sono state tante occasioni da gol che non abbiamo sfruttato dopo il vantaggio di Spagnoli. Ci siamo poi ritrovati addirittura sotto con una rete del momentaneo 2-1 arrivata tra l’altro da un fallo di mano piuttosto evidente. Nonostante questo, non ci siamo abbattuti: siamo rientrati il secondo tempo con lo stesso atteggiamento e la stessa voglia di raggiungere la vittoria, continuando a costruire gioco ed azioni da gol. Eravamo riusciti anche a ribaltarla, poi, per un episodio, la Vis è riuscita a pareggiare.

«Questa è una squadra che ha delle grandi potenzialità – prosegue Ripa – e sono sicuro che le dimostrerà perché abbiamo calciatori che stanno crescendo di partita in partita. La rivoluzione estiva? Non parlerei con questi termini, anche in considerazione del gruppo base che è stato confermato. Basta analizzare le formazioni dall’inizio del campionato fino a quella di ieri dove per esempio c’erano cinque interpreti della compagine dello scorso anno. I cambiamenti più incisivi erano stati fatti un anno fa, non in occasione della sessione estiva di questa stagione, l’ossatura non è stata stravolta. Tutto le scelte fatte sono arrivate in sinergia con il Direttore sportivo Micciola e mister Donadel, che godono della nostra fiducia. Nella rosa, ci sono giovani importanti scelti dopo attente valutazioni e con coerenza. Se parliamo di fare un calcio sostenibile dobbiamo saper lavorare coi giovani ed avere il coraggio di puntarci. Si allenano stabilmente con la prima squadra alcuni ragazzi che poi il sabato giocano con la Primavera, e mi auguro davvero che possano avere nel tempo l’opportunità di esordire. La squadra può difettare in esperienza, ma i ragazzi possiedono capacità e voglia di emergere che devono essere la nostra forza. Fa parte del percorso che abbiamo deciso di intraprendere, ricordandoci sempre della programmazione e degli obiettivi prefissati».

Ripa rimarca proprio quello che rappresenta il traguardo da tagliare, sulla base della pianificazione societaria stilata, rapportando anche il cammino attuale a quello dello scorso anno. «Quale è l’obiettivo tecnico? A parità di giornate, oggi abbiamo gli stessi punti del torneo scorso. I numeri non sono gli stessi per le reti subite e i gol fatti, ma siamo sempre in linea. Ritengo che ci manchino dei punti, mi viene in mente la partita con la Juventus Next Gen e quella di ieri sera. Cercheremo di raggiungere i playoff provando ad agguantare la migliore posizione di classifica per poi provare a giocarcela. Il club, grazie ai sacrifici economici del Presidente Tiong, ha fatto e continuerà a fare gli investimenti programmati. Abbiamo già detto che questo è un anno in cui il club continuerà ad operare per trovare una sua stabilità e un proprio consolidamento. Domenica a Carrara ci aspetta una partita tosta, su un campo difficile. Troveremo una compagine forte, sarà una battaglia».