Ancona e Villareal incrociano i propri destini, al Del Conero i tecnici del “Sottomarino Giallo”

ANCONA- Splendida iniziativa di aggiornamento tecnico da parte dell’Ancona Matelica che lunedì 09 Maggio e martedì 10 Maggio ha “messo in campo” due interessantissimi giorni di lezioni sia teoriche che pratiche in collaborazione con il Villarreal. Quello spagnolo è uno dei club maggiormente in ascesa in ambito internazionale. Alla formazione, realizzata in collaborazione con la Sport Top Agency Italia, hanno partecipato i tecnici del Settore Giovanile biancorosso e quelli dei settori giovanili delle società affiliate. I docenti sono stati il Responsabile dell’Attività di base del Settore Giovanile del Villarreal Pablo Pitarch Planelles e l’Allenatore dell’U14 del Villareal Francesc Peris Guillamon.

Nella giornata di lunedì la lezione teorica, che si è tenuta presso la sala “Terzo Censi” del Coni Regionale di Ancona, ha riguardato le metodologie del settore giovanile del “Sottomarino giallo”, mentre a seguire, presso lo Stadio “Del Conero” si è svolta una parte pratica con gli allenatori. Nella giornata di ieri la lezione teorica ha avuto come argomento le fasi di gioco che caratterizzano gli allenamenti del Villarreal, fasi che in seguito sono state messe in pratica tramite degli esercizi sul campo nella seconda parte della giornata con la partecipazione della squadra Under 15 dell’Ancona Matelica.

«I partecipanti hanno apprezzato molto questa formazione fornendoci feedback entusiasti. Abbiamo scelto il Villarreal perché è il club che maggiormente incarna la nostra idea progettuale di programmazione del settore giovanile e quello che maggiormente si prestava ad essere preso come punto di riferimento. Piano piano il Villareal sta diventando un club di fama internazionale come i più blasonati Barcellona e Real Madrid, e lo sta facendo da circa vent’anni attraverso un percorso virtuoso. Lo stesso percorso che può essere per noi d’ispirazione» ha commentato il Direttore Tecnico del Settore Giovanile biancorosso Alberto Virgili. Presenti all’iniziativa anche gli amministratori delegati Roberta Nocelli e Roberto Ripa nonché l’assessore allo sport Andrea Guidotti.