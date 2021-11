Ancona, vestiti da grande: al Del Conero arriva il Modena grandi firme

Pomeriggio di gala al Del Conero. Alle 14.30 (diretta anche su Sky Sport canale 259) l’Ancona Matelica di Gianluca Colavitto affronterà il Modena dell’esperto Attilio Tesser secondo in classifica e reduce da sei vittorie consecutive. I canarini, due punti di distacco dalla capolista Reggiana, sono considerati tra le formazioni più forti in assoluto della Lega Pro e vantano un potenziale di rilievo costituito dai vari Armellino, Tremolada, Minesso, Ciofani e via dicendo.

Mister Colavitto, che potrà contare sulla spinta di circa tremila spettatori (243 le unità provenienti da Modena), ha preparato la vigilia con la solita carica: «Sicuramente sarà una gara difficile d’altra parte come tutte quelle di questo girone. Conosciamo il valore del nostro avversario. Incontriamo una squadra in grande autostima, che viene da sei successi di fila, che si trova meritatamente in cima e può aspirare alla vittoria del campionato. Sono partite che dal punto di vista mentale si preparano da sole. Speriamo che i ragazzi in campo riescano a dare quel qualcosa in più che serve per provare a portare a casa un risultato prestigioso che per noi sarebbe una grande iniezione di fiducia».

In formazione rientra Di Renzo sull’out di sinistra mentre per il resto si va verso la conferma dell’undici che ha impattato con la Carrarese. Per l’occasione, a livello di viabilità, la Cameranense sarà interdetta al traffico dalle 13.15 alle 17.15 fatta eccezione per i tifosi che dovranno raggiungere il parcheggio dello stadio. Il restante traffico sarà deviato su Varano e su via Filonzi.