Ancona, verso Pontedera con un Palesi in più nel motore

Un mese esatto dopo l’ultima sfida del 2021 (Ancona-Pescara, 1-1), l’Ancona è pronta a tornare in campo per riprendere il campionato di Serie C. Sabato 22 gennaio, ore 15, i dorici saranno di scena a Pontedera con la sfida che sarà trasmessa anche dalle telecamere di Raisport (canale 57 o 557 in hd). Domani (venerdì 21) alle 19 si chiuderà anche la prevendita riservata agli anconetani per il settore ospiti del “Mannucci” sul circuito Etes (sia online sia nei punti vendita autorizzati come, ad esempio, Computer New File di Corso Carlo Alberto). I biglietti, 430 in totale visto il 50% vigente, saranno disponibili al costo di 12 euro più prevendita. Obbligatorio il Super green pass, la certificazione rilasciata a vaccinati o guariti dal Covid.

A livello di formazione, fatta eccezione per il lungodegente Filippo Berardi, mister Gianluca Colavitto ha recuperato tutti i suoi effettivi. Per effettivi si intendono sia gli infortunati del periodo novembre-dicembre sia i calciatori risultati positivi (nove) dall’inizio del 2022. A disposizione ci sarà anche l’ultimo arrivato dal mercato di riparazione Luca Palesi. Il centrocampista, ormai ex Olbia, è pronto a mettersi a disposizione della squadra in un campo laddove la scorsa stagione, con la maglia della Pro Sesto, era andato anche in gol.