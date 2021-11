L’Ancona verso l’Entella, Micciola carica: «Giocare come se fosse una finale»

Non c’è tempo per pensare alla sconfitta con la Viterbese che è costata l’eliminazione dalla Coppa Italia. In casa Ancona Matelica l’attenzione è proiettata già da ieri alla sfida di domenica (ore 14.30 al Del Conero, la prevendita prosegue sui consueti canali attraverso il circuito DiyTicket) con l’Entella, reduce a sua volta dalla vittoria con l’Imolese in campionato ma dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Padova. A caricare l’ambiente ci ha pensato il direttore sportivo Francesco Micciola che ha chiesto ai suoi una grande prova in una partita importante sotto tanti aspetti:

«Spiace aver abbandonato la Coppa Italia perché era una competizione alla quale sia noi che i tifosi tenevamo tanto. Non possiamo far altro che proiettare la testa all’Entella consapevoli che non sarà per nulla semplice. In campo bisogna dare tutto, chi non gioca soprattutto è chiamato a dimostrare qualcosa in più. L’avversario sarò ostico, abbiamo avuto delle difficoltà ma sono fiducioso nel guardare avanti. Affronteremo la partita come fosse una finale».

In relazione alle tante segnalazioni giunte sui social dai tifosi biancorossi sulla mancata vendita di alcolici da parte dei bar dello stadio Del Conero nel corso della partita di Coppa Italia tra Ancona Matelica-Viterbese, risulta vigente anche ad Ancona come in altre città un’ordinanza comunale del S.u.i. (edilizia residenziale privata, commercio, patrimonio) – in seguito ad una riunione operativa in Questura di qualche giorno fa – che vieta la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nel giorno di gara allo stadio e in tutti gli esercizi commerciali limitrofi da un’ora prima del calcio d’inizio a un’ora dopo il fischio finale.