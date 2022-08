Ancona, Paolucci è biancorosso: arrivato il transfer per il tesseramento del centrocampista

ANCONA- Lorenzo Paolucci ('96) è un nuovo calciatore dell'Ancona. E' arrivato, infatti, anche il transfer internazionale necessario per ultimare il tesseramento del centrocampista abruzzese che nell’ultima stagione ha militato nel massimo campionato belga con la maglia dell’Union SG. La mezzala nativa di Tollo, già da settimane aggregato ai nuovi compagni, ritorna così ufficialmente in Italia dopo aver indossato nel suo passato di Serie C le maglie di Teramo, Taranto, Reggina e Monopoli. Arriva a titolo definitivo e sarà presentato nei prossimi giorni alla stampa. Questo il comunicato ufficiale del club biancorosso:

"L’U.S. Ancona comunica di aver ottenuto il transfer internazionale per il tesseramento di Lorenzo Paolucci (’96). Il centrocampista, che è già agli ordini di mister Colavitto da alcune settimane, nell’ultima stagione ha militato in Belgio nel Royale Union Saint Giolloise. Paolucci sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni".