Ancona, quattro amichevoli nel ritiro di Cascia: ufficializzate date e avversari

ANCONA- Quattro amichevoli sono state ufficializzate dall’Ancona inerenti al ritiro di Cascia che si terrà dal 25 luglio al 13 agosto. A renderle note un comunicato del club:

“La U.S. Ancona rende noto il programma delle amichevoli che si terranno nei prossimi giorni a Cascia, sede del ritiro della squadra biancorossa (dal 25/7 al 13/8). La prima uscita stagionale dei ragazzi di mister Colavitto, è prevista per domenica 31 luglio contro la formazione Primavera. Un test in famiglia per sperimentare sul campo le lezioni impartite dal tecnico dorico. Il secondo impegno, è fissato per giovedì 4 agosto contro il Costano (Prima categoria). Dopo pochi giorni, domenica 7, l’Ancona affronterà l’Ostiamare (Serie D). Ultima amichevole il 12, contro il Fasano (Serie D)”. Gli orari saranno comunicati successivamente.