Ancona, quarto annuncio in una settimana: dall’Atalanta arriva il giovane terzino Brogni

ANCONA- Quarto annuncio nel giro di una settimana in casa Ancona. Dopo gli arrivi del centravanti Alberto Spagnoli (’94) ex Feralpisalò e del centrocampista Emanuele Gatto (’94) in uscita dal Sudtirol (in aggiunta al terzino under Alessandro Martina, classe 2000), la formazione dorica si è assicurata anche il terzino sinistro scuola Atalanta Giorgio Brogni (’01) lo scorso anno alla Paganese. Questo il comunicato ufficiale del club:

“L’U.S. Ancona comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Atalanta, per il prestito del calciatore Giorgio Brogni. Il difensore classe 2001, cresciuto nel vivaio nerazzurro, lo scorso anno e nella prima parte di stagione, ha vestito la maglia della Feralpi Salò, totalizzando 43 presenze. Poi il passaggio alla Paganese (16 apparizioni). Adesso l’avventura in biancorosso. Il terzino sinistro con le giovanili dell’Atalanta ha vinto due campionati Under 19 e una Supercoppa. “Quando è capitata questa opportunità non ho avuto dubbi a scegliere – ha detto Brogni –, Ancona è una piazza che ha fatto la storia e che vuole tornare a farla. I tifosi sono l’arma in più di questa società, sempre numerosi e caldi. Sono sicuro che ci daranno una spinta enorme per raggiungere i nostri obiettivi. Sono molto contento di questa scelta e voglioso di ricambiare la fiducia che il direttore Micciola e il mister hanno avuto in me. Non vedo l’ora di iniziare”.