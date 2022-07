Ancona, puntellata la fascia destra: dal Napoli arriva il terzino Francesco Mezzoni

ANCONA- Francesco Mezzoni, terzino destro classe 2000 proveniente dalla Pistoiese ma di proprietà del Napoli, è un nuovo giocatore dell’Ancona. L’ufficialità dell’innesto è arrivata oggi – 14 luglio – attraverso il comunicato ufficiale emesso dal club dorico:

“L’US Ancona comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’esterno Francesco Mezzoni, classe 2000, proveniente dal Napoli, da cui arriva con la formula del prestito. Nato a Roma il 27 Maggio 2000, è alto 181 centimetri. Terzino destro con spiccate attitudini offensive, nell’ultimo anno ha giocato con la Pistoiese. A livello giovanile, tra Campionato, Coppe Nazionali e Youth League, vanta 76 presenze (quattro goal e undici assist) nella Primavera del Napoli, che lo aveva notato nel Settore Giovanile del Carpi (25 presenze, 1 goal, tra Under 17 e Primavera). I partenopei, successivamente, lo hanno ceduto in prestito in serie C, dove ha militato nelle fila di: Pontedera, Carrarese, Feralpi Salò e Pro Vercelli collezionando 34 presenze e realizzando un gol. Nella scorsa stagione, l’esperienza con gli arancioni: Mezzoni non era in campo nella sfida in notturna vinta dai dorici (0-4), mentre ha recitato un ruolo importante nel match del Del Conero (0-3 per la Pistoiese)”.

Queste le prime parole del giocatore appena firmato il proprio accordo con i dorici: «Innanzitutto, ringrazio il direttore Micciola per aver creduto in me facendomelo capire subito dalla prima volta che ci siamo sentiti – ha detto il terzino - Ancona per me rappresenta una grande opportunità, ci sono tutti i presupposti per fare una grande annata sia dal punto di vista personale ma soprattutto a livello di squadra. Sono convinto che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni».