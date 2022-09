Tribuna d’onore al Del Conero, tra i vip spiccano il capitano Gadda e mister Guerini

ANCONA- Tribuna di grande spessore al Del Conero in occasione di Ancona-Fiorenzuola, infrasettimanale di oggi (14 settembre) in programma alle 18.

In zona centrale, ospiti della società biancorossa, presenti il tecnico della prima Serie A, della corsa nella leggendaria Bologna ’92, della finale di Coppa Italia con la Sampdoria e di tante altre giornate leggendarie della storia anconetana. Con lui il capitano di sempre Massimo Gadda in un amarcord dell’età dell’oro sempre gradito ai tifosi. Non solo, alla partita erano presenti tanti altri volti noti come l’assessore allo sport Andrea Guidotti, l’attaccante del Bari Daniele Paponi (anconetano di nascita accostato anche ai dorici negli ultimi giorni di mercato) e l’ex tecnico dell’Imolese Gaetano Fontana in passato capitano dell’Ascoli in vari derby disputati.