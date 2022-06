“Trent’Anni”, il trentennale della prima “A” dell’Ancona è pronto: svelato il programma della serata

ANCONA- E’ tutto pronto per “Trent’Anni”, l’evento celebrativo che domani (martedì 7 giugno) al Del Conero ricorderà il trentennale della prima Serie A conquistata dall’Ancona. 7 giugno ’92- 7 giugno ’22 nel programma di una serata destinata a rimanere nel cuore di tutti i tifosi. Si inizierà alle 18.30 con la presentazione della squadra di quella stagione '91-'92 (attesa la presenza di quasi tutti i giocatori e di mister Vincenzo Guerini) che si esibirà nel rettangolo di gioco contro una delegazione dei ragazzi della Curva Nord. Sarà poi possibile cenare in campo grazie alla presenza di alcuni stand gastronomici mentre, sul palco allestito, i protagonisti allieteranno la serata.

Interviste, ricordi, aneddoti, e tanti contributi live curati dalle voci di Andrea Carloni e Paolo Papili. Ma anche la presenza di altri giornalisti e addetti ai lavori di ieri e di oggi così come alcune sorprese in scaletta già annunciate dalla dg Roberta Nocelli alle prese con l’allestimento della serata. Sarà possibile acquistare i biglietti al costo unico di 3 euro per i settori di curva nord, tribuna e curva sud prendendo come canale di riferimento il circuito Diyticket nei consueti punti vendita stagionali dell’Ancona.

Il capitano di sempre Massimo Gadda, intanto, ha inviato un videomessaggio rivolto a tutti i tifosi dorici in vista del trentennale: «Sarà entusiasmante festeggiare i trent’anni dalla prima Serie A ma soprattutto ritrovarci tutti insieme in questa sorpresa che la società ha organizzato. Il motto “Noi e Voi” calza a pennello, per oggi ma soprattutto per ieri. Vi aspettiamo numerosi, correte a comprare il biglietto. Per noi sarà veramente emozionante ritrovarvi tutti, venite allo stadio».