Ancona, nella trasferta di Pontedera tornano le telecamere dalla Rai

Pontedera-Ancona, in programma per sabato 22 gennaio, sarà trasmessa dalle telecamere di Raisport (canale 57 e 557 in hd). E’ quanto ufficializzato oggi dalla Lega Pro che, per l’occasione, ha spostato l’orario d’inizio della partita dalle 14.30 alle 15.00.

In questa stagione le telecamere della Rai avevano già seguito l’Ancona sul campo della Carrarese a novembre (la sfida terminò 1-1). Qualora si dovesse effettivamente tornare in campo, la decisione ufficiale arriverà solo ad inizio settimana ma filtra cauto ottimismo considerata anche la programmazione appena scritta, i dorici lo faranno beneficiando della cosiddetta tv in chiaro.