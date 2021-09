Ancona, tempo di esami: nella tana della Pistoiese si cerca la prima maturità

Archiviato il successo con la Lucchese i dorici tornano subito in campo per il turno infrasettimanale in casa della Pistoiese. Si va verso la riconferma dell’undici titolare con Moretti ancora in panchina

Tempo di primi esami di maturità per l’Ancona Matelica. I dorici, dopo aver superato 3-1 la Lucchese sabato scorso, stasera (calcio di inizio ore 21) saranno di scena nella tana della Pistoiese cercando di allungare una serie positiva che dura dalla seconda giornata di campionato. Saranno 85 i sostenitori anconetani presenti al Melani. Per la truppa di Gianluca Colavitto, attualmente seconda in classifica distante una lunghezza dal trio di testa Pescara, Reggiana e Cesena, si va verso la sostanziale riconferma dell’ultimo undici titolare con il bomber Moretti, ancora non al meglio, destinato alla panchina. Non convocati Delcarro, Papa e Del Solo. Si rivede in elenco, invece, il giovane Ruani:

«Conosciamo la difficoltà dell’impegno che ci aspetta – ha spiegato Colavitto al termine della rifinitura di ieri – La Pistoiese è partita in ritardo per le note questioni relative alla riammissione, ma comunque annovera in organico giocatori di categoria. Un avversario tosto e una squadra che sicuramente sarà anche sulle ali dell’entusiasmo dopo aver centrato sabato la prima vittoria stagionale. I ragazzi in questi due giorni hanno lavorato bene e si sono impegnati al massimo. Veniamo anche noi da una bella vittoria, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Siamo solo all’inizio e bisogna mantenere sempre alta la concentrazione, essere umili e vogliosi di portare avanti il percorso iniziato».

PROBABILI FORMAZIONI

PISTOIESE (4-3-3): 1 Pozzi; 21 Gennari, 13 Ricci (Cap.), 6 Sabotic, 3 Sottini; 11 Romano, 4 Santoro, 88 Mal; 99 Ubaldi, 9 Vano, 20 Pinzauti All. Sassarini A disp. 12 Toselli, 8 Castellano, 14 Martini, 15 Basani, 42 Moretti, 27 Minardi, 23 Tempesti, 29 D’Antoni, 33 Martina, 7 Valiani

ANCONA MATELICA (4-3-3): 22 Avella; 14 Tofanari (Cap.), 25 Masetti, 6 Iotti, 3 Di Renzo; 4 Iannoni, 7 Gasperi, 23 D’Eramo; 9 Rolfini, 18 Faggioli, 10 Sereni All. Colavitto A disp: 12 Vitali, 1 Canullo, 5 Bianconi, 16 Farabegoli, 28 Maurizii, 15 Sabattini, 26 Ruani, 20 Vrioni, 33 Noce, 17 Moretti

Orario: 21.00

Stadio: Melani

Dove vederla: Sky Sport / Eleven Sports

Arbitro: Cherchi di Carbonia