Ancona, verso la Torres: apprensione per Spagnoli

Festeggiata e già archiviata la vittoria, preziosissima, di Cesena, l’Ancona mette nel mirino il prossimo impegno in campionato, previsto per sabato pomeriggio contro la Torres. Un match che i dorici disputeranno sulle ali dell’entusiasmo scaturito dall’1-0 rifilato a domicilio alla capolista. «La vittoria di Cesena ci ricompensa della rabbia che avevamo accumulato a Chiavari contro l’Entella – commenta il d.s. biancorosso Francesco Micciola – in un incontro dominato ma perso nel modo in cui tutti sappiamo. Ho visto una partita bella sotto tutti punti di vista. Per intensità, ritmo e cornice, sembrava di assistere a una sfida di Serie B: vincere all’Orogel Stadium non è facile per nessuno, lo abbiamo fatto con una squadra organizzata, attenta e solida. E’ stato bello poter regalare una vittoria così ai nostri tifosi, che ci hanno seguito in massa: avere una presenza così mnumerosa e rumorosa è motivo di grande soddisfazione».

La rosa colta vincendo in Romagna ha però una spina. Vale a dire il trauma contusivo alla tibia riportato dal bomber Spagnoli («Un fallo che poteva essere evitato – precisa Micciola - oltretutto commesso quando la palla era uscita dal rettangolo. Per fortuna, il nostro attaccante, non ha riportato fratture»), subito sottoposto agli esami del caso i quali, fortunatamente, non hanno rilevato problemi particolari. Ma la botta subita, unita ad un giorno in meno per recuperare visto l’anticipo di sabato, inserisce per forza di cose l’attaccante nella lista dei dubbi da sciogliere. Differenziato anche per Paolucci e Berardi, mentre per Petrella si attende il responso degli accertamenti diagnostici al fine di avere il semaforo verde per la ripresa dell’attività.

Intanto, si lavora per garantire ad Ancona-Torres una cornice di pubblico ulteriormente stimolante, in grado di sostenere una squadra reduce da cinque vittorie nelle ultime sette gare. A questo proposito, la società ha deciso di varare un...listino prezzi vantaggioso in occasione della prossima sfida del “Del Conero”: 7 Euro per le curve, 10 per la tribuna laterale coperta, e soprattutto una particolare agevolazione per il pubblico femminile, il quale potrà assistere all’incontro al costo simbolico di un euro.