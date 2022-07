L’Ancona tra le big: dorici al “Memorial Lanari-Bellezza” con Inter, Roma, Fiorentina e Sassuolo

ANCONA- L’Ancona Primavera prenderà parte al 1° Memorial Lanari-Bellezza, torneo in programma ad Osimo dall’ 8 al 13 agosto. All’evento i biancorossi figurano insieme ad altre big di Serie A come Inter, Roma, Fiorentina e Sassuolo. Oltre alla Recanatese che quest’anno ha ottenuto una storica promozione in Serie C.

Questa mattina, sabato 9 luglio, presso la Sala Vivarini del Comune di Osimo si è tenuta una conferenza per presentare la competizione: «E’ motivo di grande orgoglio presentare questa manifestazione in onore di due persone prematuramente scomparse – ha detto Sindaco di Osimo Simone Pugnaloni – la presenza di queste compagini da lustro alla città». Girone di ferro per la squadra dorica che debutterà allo Stadio di Passatempo martedì 9 agosto alle 18:30 contro la Fiorentina. Il giorno dopo, mercoledì 10 sempre alle 18:30, allo Stadio Diana di Osimo, ci sarà Roma-Ancona. Alla conferenza, per il club biancorosso, erano presenti: l’amministratore delegato Roberta Nocelli, il Segretario generale Roberta Mancini, Il Direttore tecnico del Settore giovanile Alberto Virgili e il responsabile del Settore giovanile, Leonardo Scodanibbio.

«I presidenti che investono nel mondo del calcio sono degli eroi, soprattutto a livello dilettantistico dove le risorse sono sempre minori – ha detto l’ad Nocelli -. Con la passione e il sacrificio che mettono è giusto che vengano premiati. Quindi, complimenti all’Osimana che nell’anno del centenario è arrivata in Eccellenza. Poi mi congratulo con il Sindaco Pugnaloni che è lungimirante: investe nelle strutture e offre la possibilità ai giovani del territorio di vedere organizzato un Memorial di questo tipo. Non tutti, anche un po’ per scelta, hanno la visione del futuro, lui ce l’ha. Infine, ma non per ultimo, massimo rispetto per le famiglie Bellezza e Lanari, siamo onorati di essere qui e di partecipare con i nostri ragazzi della Primavera».