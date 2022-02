Ancona, torna la Curva Nord: gli ultras saranno ad Imola

Dopo l’autosospensione temporanea per motivi pandemici, la Curva Nord Ancona tornerà sui gradoni al seguito dei biancorossi di mister Gianluca Colavitto. Lo farà già dalla prossima trasferta di Imola (domenica 13/2 alle 17.30, con prevendita che scatterà giovedì pomeriggio) come annunciato nella nota diffusa attraverso i social:

“Dopo la riunione di questa sera (8 febbraio), Curva Nord Ancona ha valutato internamente che ci sono di nuovo i presupposti per riprendere le proprie attività da questa stessa settimana. Il Covid ci ha messo a dura prova dovendo rinunciare per alcune partite a seguire la cosa che amiamo di più "la maglia biancorossa". Ripartiamo da Imola con la speranza che questo "nemico" ce lo stiamo lasciando alle spalle una volta per tutte. La gente come noi non molla mai. Avanti Curva Nord”.