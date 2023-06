Ancona, Barnabà rinnova. Il difensore resterà in biancorosso per altre due stagioni

Tommaso Barnabà resta in biancorosso. Arriva l’annuncio dell’Ancona in merito al prolungamento del difensore, che si lega così al club dorico fino al 30 giugno 2025. Il giocatore emiliano, che lo scorso marzo ha compiuto ventidue anni, è cresciuto nel vivaio del Bologna ed ha saputo nel finale di stagione ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere di Donadel. Sfruttato durante la gestione Colavitto sul versante destro del rettangolo di gioco, nel corso dei play-off è stato promosso titolare come centrale difensivo dal tecnico veneto, il quale lo ha messo in campo dal 1’ contro la Carrarese e nel doppio confronto con il Lecco, dopo averlo utilizzato per un tempo anche nella sfida inaugurale degli spareggi contro la Lucchese.

«Sono contento per Tommaso – ha detto il Direttore sportivo biancorosso, Francesco Micciola – e mi ricordo benissimo la prima volta che ci siamo conosciuti durante il ritiro di Cascia. Accettò di venire in prova viaggiando di notte pur di farsi trovare subito pronto. È un ragazzo che capisce l’importanza dell’opportunità di giocare ad Ancona e meritava sicuramente il rinnovo. A livello tattico è un giocatore duttile, in grado di coprire più ruoli e penso che possa essere un’ottima pedina che il mister potrà gestire come meglio crederà». «Ancona è una grande piazza – ha rimarcato Barnabà – e con questo rinnovo avrò la possibilità di continuare il percorso iniziato lo scorso anno. Spero di far bene e farò di tutto per onorare la maglia e dare gioie ai nostri tifosi. Ringrazio il Direttore e tutta la società per l’opportunità. Non vedo l’ora di iniziare il ritiro».