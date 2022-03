Ancona, Tony Tiong si presenta: pronta la storica svolta

ANCONA- Sarà ancora una volta la Mole Vanvitelliana, così come avvenuto in estate quando iniziò l’era di Mauro Canil all’ombra del Conero, lo scenario dello storico passaggio dell’Ancona nelle mani dell’imprenditore asiatico Tony Tiong. Dopo la firma del contratto preliminare, avvenuta lo scorso 23 febbraio, le parti si raggiorneranno per l’ultimo appuntamento prima del closing fissato per l’inizio di aprile.

La conferenza stampa di presentazione, infatti, è stata indetta per il 30 marzo alle 18 nell’auditorium della Mole. Verranno esposti i progetti futuri, l’assetto societario e dirigenziale dell’Ancona. Non è stato riportato nel comunicato emesso dalla società biancorossa ma saranno presenti anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale.