Ancona-Tiong, il progetto prende campo: si parte dal nuovo centro sportivo

ANCONA- Mercoledì 30 marzo alle 18 alla Mole Vanvitelliana, l’imprenditore asiatico Tony Tiong (che nel closing fissato per gli inizi di aprile acquisirà il pacchetto di maggioranza dell’Ancona) si presenterà alla città e svelerà insieme all’attuale management biancorosso i punti cardine del suo progetto. Secondo le prime indiscrezioni, oltre naturalmente a degli interventi sulla prima squadra per alzarne l’asticella degli obiettivi, importanza centrale sarà data ai giovani e alle strutture. In questo senso appare ampiamente percorribile l’ipotesi della costruzione di un nuovissimo centro sportivo proprio nelle vicinanze dello stadio Del Conero.

Si tratterebbe di un qualcosa di storico per il capoluogo, un qualcosa di mai creato prima che permetterebbe a qualsiasi programmazione futura di assumere caratteri importanti ed ambiziosi. La struttura, che comprenderà anche la foresteria dove alloggeranno i giovani calciatori prelevati da fuori città, dovrebbe sorgere negli ettari di terra disponibili adiacenti a Ciavattini Garden in via Traversa Varano (lato Cameranense). Non c’è ancora nulla di ufficiale ma il tempo necessario alla realizzazione sarebbe di almeno tre anni e di tutto questo le parti ne avrebbero già parlato con l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Valeria Mancinelli e dall’assessor Andrea Guidotti, nell’incontro in Comune del 21 febbraio scorso.

Lunedì (ore 21 diretta Raisport), intanto, l’Ancona di mister Gianluca Colavitto sarà di scena a Modena per il posticipo di Lega Pro. Al Braglia, per la visita alla capolista, è atteso anche lo stesso Tiong che dopo aver già osservato i biancorossi in casa con il Grosseto (vittoria per 2-0 lo scorso 23 febbraio) si appresta a farlo anche lontano dal capoluogo.