Ancona-Tiong, l’apertura del sindaco: «Sensazioni buone durante l’incontro»

Il futuro dell’Ancona con il possibile ingresso dell’imprenditore malese Tony Tiong. Dopo la conferma dell’incontro in Comune, alla presenza naturalmente dell’attuale patron Mauro Canil e della dg Roberta Nocelli, sono arrivate le dichiarazioni ufficiali del sindaco Valeria Mancinelli:

«Ho incontrato insieme all'assessore Andrea Guidotti i rappresentanti dell'Ancona e Tony Tiong. Mi sono confrontata con una persona appassionata di calcio, che vuole avvicinarsi all'Ancona con un progetto importante. Non tocca a me, non tocca all'Amministrazione dare patenti o benedizioni. Le sensazioni durante il colloquio sono state buone, fa piacere sentire interesse per Ancona, ma non entriamo nelle trattative, negli assetti societari e guardiamo solo al progetto, che deve essere presentato alla città in modo serio e trasparente. Perché la storia dell'Ancona, la passione dei tifosi ed i ragazzi del settore giovanile che praticano lo sport richiedono trasparenza e serietà. Il Comune è stato, è e sarà sempre vicino a chi si muove con questi presupposti per il valore sociale dello sport. Gli investimenti effettuati nel settore sportivo, per rimettere a posto molti impianti, credo lo dimostrino ampiamente».