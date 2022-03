Tiong sempre più biancorosso: il futuro presidente all’allenamento dei dorici

ANCONA- Una visita alla squadra e all’allenatore Gianluca Colavitto in vista della sfida tra Ancona e Gubbio in programma domenica alle 14.30 al Del Conero. Tony Tiong, prossimo a diventare il proprietario dei dorici con il 95% del pacchetto di maggioranza dopo la conferenza stampa della Mole Vanvitelliana, ha presenziato alla seduta del giovedì al Paolinelli accompagnato dalla dg Roberta Nocelli, dal prossimo amministratore delegato Roberto Ripa e dal collaboratore Antonio Postacchini.

Un modo per far sentire la propria vicinanza ai giocatori, con cui si è intrattenuto a fine gara, e al tecnico in vista del finale di stagione. A proposito di finale di stagione, la sfida tra Siena e Ancona in programma all’Artemio Franchi il prossimo 9 aprile non si giocherà alle 17.30 come previsto bensì alle 14.30. La variazione è stata ufficializzata dalla Lega Pro.