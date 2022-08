L’Ancona puntella la difesa: ufficiale il tesseramento del giovane terzino Barnabà

ANCONA- Tommaso Barnabà, terzino destro classe 2001 cresciuto calcisticamente nel Bologna e nelle ultime tre stagioni al Mezzolara in Serie D, è un nuovo calciatore dell’Ancona. L’ufficialità era ormai nell’aria da giorni visto e considerato che, nel periodo di prova, il ragazzo aveva ben impressionato lo staff tecnico a conferma delle 66 presenze (con una rete) totalizzate nella sua esperienza in Interregionale:

«Sono felice di questa opportunità che mi è stata concessa dal direttore sportivo Francesco Micciola – ha confessato il neo-biancorosso - Arrivo in una piazza importante, per me è la prima esperienza tra i professionisti. Mi auguro di fare un buon campionato, sono stato accolto benissimo dal mister e dai compagni. Ho percepito ottime sensazioni già a Cascia, in questi giorni sono arrivate le conferme. L’accoglienza dei tifosi durante la presentazione è stata emozionante, speriamo di far bene anche per loro».