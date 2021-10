L’Ancona nella tana della Viterbese, Colavitto lancia Faggioli al centro dell’attacco

Riscattare Reggiana e Fermana con un risultato positivo. Con quest’imperativo l’Ancona Matelica scende a Viterbo nella tana della Viterbese ultima in classifica ma vogliosa quanto mai di risalire la china. Il tecnico dei dorici Gianluca Colavitto, che ritroverà dall’altra parte gli ex Matelica Fracassini, Calcagni e Volpicelli, ha sciolto le riserve lanciando in avanti Faggioli e rispolverando in cabina di regia capitan Salvatore Papa. Panchina per Sereni. Saranno centoundici i sostenitori anconetani presenti al Rocchi. Mercoledì, al Del Conero ore 15, le stesse formazioni si affronteranno per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia:

«Abbiamo analizzato le situazioni che si sono verificate nel corso della gara con la Fermana e poi abbiamo resettato tutto, proiettandoci come è giusto che sia sulla sfida di Viterbo – ha spiegato Colavitto - Per poter portare a casa un risultato utile noi dobbiamo dare più del 100%, mettendo in campo tutto il nostro entusiasmo e la nostra determinazione. I ragazzi lo sanno e noi tutti lo sappiamo. Quella di domani non è una sfida che si può assolutamente sottovalutare, basti pensare alla qualità dell’organico della Viterbese, costruito per stare nelle zone alte della classifica. Noi prepariamo ogni partita come fosse una finale e siamo assolutamente consapevoli del fatto che domani sarà un’altra sfida molto difficile. Probabilmente ci saranno anche dei cambi in vista della partita di Coppa di mercoledì, per poter dare spazio a tutti i ragazzi che fanno parte di questo gruppo, che si stanno impegnando tutti tantissimo e nello stesso modo, e che ringrazio».

PROBABILI FORMAZIONI

VITERBESE (3-4-3): 1 Daga; 13 D'Ambrosio (Cap.), 3 Martinelli, 44 Van der Velden; 17 Pavlev, 19 Calcagni, 88 Megelaitis, 20 Ricchi; 7 Volpicelli, 11 Murilo, 14 Errico All. Raffaele A disp. 77 Bisogno, 9 Capanni, 27 Marenco, 2 Fracassini, 23 Foglia, 24 Zanon, 8 Adopo, 10 Simonelli, 18 Volpe, 32 Tassi

ANCONA MATELICA (4-3-3): 22 Avella; 14 Tofanari, 25 Masetti, 6 Iotti, 3 Di Renzo; 23 D’Eramo, 27 Papa (Cap.), 4 Iannoni; 21 Del Sole, 18 Faggioli, 9 Rolfini All. Colavitto A disp: 12 Vitali, 1 Canullo, 16 Farabegoli, 5 Bianconi, 28 Maurizii, 15 Sabattini, 20 Vrioni, 33 Noce, 10 Sereni, 8 Delcarro

Stadio: Rocchi

Orario: 14.30

Dove vederla: Sky Sport (can.252), Eleven Sports

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino