L’Ancona torna a sorridere con il Cobra: doppio Rolfini e Carrarese ko

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Ancona-Matelica

ANCONA- Sabato di campionato, in diretta Raisport, per l’Ancona che al Del Conero ha ricevuto la visita della Carrarese di Totò Di Natale. Sono tornati alla vittoria i dorici imponendosi 2-0 grazie alla doppietta di Rolfini.

Nel primo tempo i dorici partono benissimo andando due volte in rete con il Cobra ben servito prima da Papa e poi da Iotti. Nella ripresa, con l’espulsione di Masetti, l’Ancona soffre e rischia due volte di subire gol se non fosse per le traverse colte da Doumbia e Energe. Alla fine sospiro di sollievo con la formazione biancorossa che sale a quota 50 punti. La Curva Nord ha omaggiato con uno striscione (“Fulgido esempio di noi anconetani…sguardo fiero puntato sul domani. Ciao Giovà!) la memoria dello storico tifoso Giovanni Micucci, tragicamente scomparso un anno fa all’età di 53 anni.

Beneficerà di qualche giorno di riposo la truppa di Gianluca Colavitto prima di tornare a lavorare (mercoledì al Paolinelli alle 14.45). Il prossimo impegno in calendario, infatti, sarà lunedì 28 marzo alle 21.00 al Braglia contro il Modena capolista. Ci saranno nuovamente le telecamere di Raisport e, probabilmente, ci sarà anche l’imprenditore asiatico Tony Tiong che tornerà nel capoluogo nel prossimo weekend pronto per il closing definitivo fissato per l’inizio di aprile dove acquisirà il pacchetto di maggioranza della società.

ANCONA – CARRARESE 2-0

ANCONA (4-3-3): Avella; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo (35st Maurizii); Palesi (29st Tofanari), Papa (13st Gasperi), Iannoni; Rolfini (29st Faggioli), Moretti, Sereni (13st Bianconi) All. Colavitto

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Grassini (1st Foresta), Sabotic, Khailoti, Imperiale; Battistella, Berardocco, Pasciuti (1st Doumbia); Bramante (35st Tunjov); Giannetti (1st Energe), D’Auria (22st Petrelli) All. Di Natale

Arbitro: Madonia di Palermo

Reti: 5’ e 16’ Rolfini

Note: ammoniti Grassini, Iannoni, Imperiale, Rolfini, Battistella; espulso Masetti, angoli 5-10, recuperi 1'+4', spettatori 1038 per un incasso di 8435,54 euro