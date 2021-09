Ancona, non ti fermi più: Faggioli-Moretti-Sereni, Pistoia è sbancata

Esulta, sogna, conquista. L’Ancona non si ferma più e allunga la serie positiva in corso dalla seconda giornata sbancando con un roboante e pirotecnico 0-4 la tana della Pistoiese (di un fischiatissimo ex Ricci, autore tra l’altro di una serie di gesti provocatori all’indirizzo del settore ospiti). Lo fa davanti a circa cento sostenitori biancorossi che anche di martedì non hanno mai fatto mancare il loro apporto agli undici in campo. E lo fa, adesso, da seconda in classifica in scia della capolista Reggiana.

I dorici ingranano ancora una volta la marcia giusta esaltandosi con il tridente offensivo e, in particolare, con Faggioli gettato nella mischia al posto di Moretti entrato solo nella ripresa perché non al meglio. La formazione di Gianluca Colavitto riesce a sopperire alla grande alle assenze di Delcarro, Papa, Ruani e Del Sole (tranne Ruani tutti rimasti ad Ancona) offrendo una prestazione da autentica grande squadra. Una squadra capace di aspettare e colpire, proprio come le big. Al settimo del primo tempo e al quattordicesimo della ripresa colpisce Faggioli e lo fa entrambe le volte in contropiede sfruttando due deliziosi inviti di Sereni e Rolfini. Nel quarto d’ora finale c’è gloria anche per Moretti che deposita in fondo al sacco per il 0-3. L’ultimo guizzo è di Sereni che sigilla il risultato sullo 0-4. Sabato, alle 17.30 al Del Conero, arriva l’Imolese.

PISTOIESE-ANCONA MATELICA 0-4

PISTOIESE (4-3-3): Pozzi; Gennari, Sabotic, Ricci, Sottini; Romano, Santoro, Mal (Dal 18st Martina); Pinzauti (Dal 38st Ubaldi), Vano, Castellano (Dal 12st Minardi) All. Sassarini

ANCONA MATELICA (4-3-3) Avella; Tofanari, Iotti, Masetti (Dal 43st Farabegoli), Di Renzo; D’Eramo (Dal 38st Bianconi), Gasperi, Iannoni (Dal 43st Sabattini); Rolfini (Dal 22st Moretti), Faggioli (Dal 38st Vrioni), Sereni All. Colavitto

Arbitro: Cherchi di Carbonia

Reti: 7’ e 14st Faggioli, 31st Moretti, 42st Sereni

Note: Ammoniti Sabotic, Iannoni, Castellano, Masetti, Mal, Pinzauti; Recupero 0’+ 4’; Angoli 2-4; Spettatori 470 circa