Verso Ancona-Siena, Micciola esalta l’ambiente: «Il pubblico dorico ci darà una mano»

ANCONA- Al termine del calciomercato estivo (si è chiuso il 1 settembre alle 20), il direttore sportivo dell’Ancona Francesco Micciola, ha approfittato per fare il punto della situazione:

«Difficile dirlo e sono sincero. Delle volte si è capaci di fare grandi squadre anche senza i cosiddetti nomi noti quindi tenderei a non generalizzare questo tipo di discorsi. Per come mi conoscete ribadisco che sono soddisfatto di questa squadra. Abbiamo consegnato al tecnico, già per il ritiro di Cascia, una squadra pronta al 90% e questi aspetti sono importantissimi nell’ottica di cementificare un gruppo – ha detto - Ho grande fiducia nella formazione allestita e nei ragazzi, ringrazio la società per come ha saputo sostenermi in questo periodo. Perché nessun botto finale? Le possibilità ci sono state ma dopo un confronto con l’allenatore abbiamo ritenuto opportuno non fare altre operazioni».

Manca sempre meno all’esordio in campionato con il Siena, in programma lunedì 5 settembre alle 20.30: «L’impegno non manca. E’ la prerogativa che questa compagine dovrà sempre avere e mettere in campo. Parliamo di una prima di campionato, in notturna, spero che il pubblico anconetano saprà darci una mano trascinandoci alla sua maniera».