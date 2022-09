Vai Ancona, si accendono le luci sul campionato: al Del Conero arriva il Siena

ANCONA- L’attesa è finita. Stasera (5 settembre), calcio d’inizio ore 20.30, i riflettori del Del Conero si accenderanno nuovamente per il posticipo della prima giornata del girone B di Lega Pro tra Ancona e Siena (trasmesso anche in diretta su Raisport). Le due squadre, in perfetto equilibrio nel computo totale dei match giocati nel passato, si sono affrontate ben 66 volte e non sono mancati incroci neanche nella massima serie. Lo scorso anno, nelle Marche, l’Ancona si impose 3-2 in rimonta con la doppietta di Delcarro e la rete di Rolfini. Nella conferenza stampa di ieri il tecnico dorico Gianluca Colavitto ha invitato a tenere alto il livello dell’attenzione considerando le varie incognite legate all’esordio):

«Le sensazioni sono sempre le stesse, da quando guidavo le giovanili del Lanciano fino ad oggi. La prima di campionato lascia sempre qualche incognita in più, su questo ritardo non abbiamo potuto incidere in alcun modo se non con il lavoro e l’abnegazione su quegli aspetti in cui dobbiamo crescere». Non è mancata, infine, anche qualche battuta anche sul campionato, che ieri ha già regalato risultati a sorpresa, e sulla squadra dal lato delle individualità: «Questo è un girone molto ostico dove non bastano i valori tecnici per portare a casa la partita, ci aspetta un’annata difficile. Un altro Rolfini in squadra? Alex dal primo giorno si è impegnato duramente e lo ringrazio per ciò che ha fatto. Questi calciatori si sono messi a disposizione, mi hanno dato tutto. Io dipendo dai miei ragazzi, è inutile girarci intorno». Ancona in formazione annunciata con le sole defezioni degli squalificati Prezioso e Brogni e dell’infortunato Berardi.

PROBABILI FORMAZIONI

ANCONA (4-3-3): 32 Perucchini; 94 Mezzoni, 19 Mondonico, 4 De Santis S., 3 Martina; 18 Simonetti, 8 Gatto, 14 Paolucci; 10 Di Massimo, 9 Spagnoli, 15 Petrella A disp: 12 Vitali, 1 Piergiacomi, 70 Barnabà, 76 Fantoni, 5 Bianconi, 23 D'Eramo, 27 Pecci, 17 Moretti, 7 Lombardi, 72 Mattioli All. Colavitto

SIENA (4-3-2-1): 1 Lanni; 2 Raimo, 13 Crescenzi, 28 Silvestri, 3 Favalli; 15 Collodel, 55 Leone, 14 Meli; 10 Belloni, 7 Disanto; 9 Paloschi A disp: 22 Manni, 5 Farcas, 6 Riccardi, 11 Frediani, 17 Castorani, 20 Rizzitelli, 21 Arras, 33 De Paoli, 66 De Santis M., 71 Picchi, 77 Franco All. Pagliuca

Arbitro: Cherchi di Carbonia