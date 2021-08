Ancona, terzino destro in arrivo: per Noce manca solo l’ufficialità

Il terzino ex Catania e Potenza è pronto a vestire il biancorosso. L’ufficialità dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Nel suo passato anche un’esperienza a Cesena in Serie D dove si è messo maggiormente in luce salendo tra i Pro