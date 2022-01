Ancona, ufficiale l’affiliazione in ambito giovanile con la Treiese

L’Ancona Matelica conferma l’accordo con un’altra importante realtà del territorio, la Treiese, che già nella stagione precedente aveva instaurato un rapporto di collaborazione con i biancorossi: «Una conferma importante – ha dichiarato Leonardo Scodanibbio, Responsabile del Settore Giovanile dell’Ancona Matelica su Ancona – con una società seria, che lavora con metodo, e che si è resa disponibile in maniera concreta nei nostri confronti permettendo il passaggio di più giocatori nelle nostre squadre nazionali. Ringraziamo il presidente Micucci e siamo convinti che si possa continuare a fare bene insieme».

«La Treiese – ha commentato Matteo Bartoloni, Responsabile delle Società affiliate biancorosse – è una realtà interessante. Già la scorsa estate ha favorito il passaggio di alcuni ragazzi dal proprio settore giovanile al nostro e c’è unione di intenti per una relazione costruttiva e fondata sul confronto e sull’ascolto reciproco. Abbiamo trovato nel presidente Micucci un riferimento serio, collaborativo e propositivo e siamo motivati ad ampliare la nostra rete di partnership nel territorio maceratese».

«Siamo diventati Scuola Calcio Elite dallo scorso anno – ha commentato il Presidente della Treiese Rodolfo Micucci – e stiamo lavorando per permettere ai migliori ragazzi del posto di avere la possibilità di confrontarsi con formazioni a livello nazionale, grazie al rapporto di affiliazione instaurato con l’Udinese e alla collaborazione con una importante società professionistica locale come l’Ancona-Matelica. Un progetto virtuoso e di prospettiva, visto che alcuni di loro intraprenderanno presto uno stage ad Udine, mentre ben quattro militano già nelle formazioni nazionali dell’Ancona-Matelica. Si tratta di Marchegiani e Bambozzi, classe 2006 che hanno fatto il salto di categoria nella scorsa stagione e in questa sono stati riconfermati, mentre Fratini e Morichetta, classe 2008, si sono aggiunti alla formazione Under 14 a settembre. Altri profili sono già monitorati per la prossima stagione. Quello con la Società biancorossa è un rapporto speciale e legato al territorio, che ci inorgoglisce molto».