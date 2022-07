Ancona, Sereni saluta e si accasa al Rimini: «Grazie per tutte le emozioni provate insieme»

ANCONA- Marcello Sereni (’96) sarà un giocatore del Rimini. L’ormai ex esterno dell’Ancona, autore di undici reti e dieci assist, ha saluto tutti affidando ai social un messaggio di saluto rivolto alla tifoseria dell’Ancona:

«È arrivato il momento di salutarsi…Grazie Ancona per tutte le emozioni che mi hai regalato. Prima di tutto grazie ai miei compagni con cui sono sempre stato bene, dalle cene allo spogliatoio ogni giorno, vi porterò sempre con me. Grazie alla società e allo staff che hanno creduto in me e mi hanno dato la possibilità di crescere. Grazie a tutti quelli che lavorano per la squadra senza di voi niente sarebbe stato possibile. Grazie ai tifosi che rendevano speciale ogni domenica e ogni esultanza in casa e in trasferta, se siamo riusciti a toglierci qualche soddisfazione è grazie al vostro supporto. Un grazie speciale a Camerano perché tutti mi hanno accolto e si sono presi cura di me, dai miei super padroni di casa, passando per i ragazzi del piano bar fino ad Arianna che si è presa cura della Maya quando io non potevo tenerla, grazie davvero».

Nei giorni scorsi era tornato nel capoluogo per assistere al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e ne aveva approfittato per salutare dirigenti e amici. L’annuncio del suo passaggio al Rimini, tra l’altro, era stato dato in diretta televisiva su Sky Sport dal ds romagnolo Andrea Maniero.