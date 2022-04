Ancona sconfitta e raggiunta: il Gubbio brinda al Del Conero

ANCONA- Non riesce a scrollarsi di dosso le difficoltà l’Ancona di Gianluca Colavitto e cede il passo al Gubbio vittorioso, con il risultato di 0-2, al Del Conero. Con questo risultato gli eugubini raggiungono, in ottica playoff, i dorici al sesto posto (li supererebbero in caso di arrivo a pari punti visti gli scontri diretti).

Partita che si mette subito in salita, sotto gli occhi in tribuna dell’ormai neoproprietario Tony Tiong (presente anche Roberto Ripa, prossimo amministratore delegato, e l’assessore Andrea Guidotti), con il gran gol al settimo di Bulevardi che porta in vantaggio gli umbri. I padroni di casa, sfruttando qualche folata di Del Sole, cercano di rimettersi in gara ma le offensive non sortiscono gli effetti sperati. Nella ripresa scende, al Del Conero, scende letteralmente la nebbia al Del Conero con il raddoppio di Arena (tra i migliori dei suoi). Con il trascorrere dei minuti non cambia niente e l’Ancona esce sconfitta tra le mura amiche al termine di un secondo tempo tra i più brutti della stagione.

Nel corso del pregara ovazione – con tanto di striscione da parte della Curva Nord - per Mattia Occhinero, campione d’Italia pesi piumi dopo il successo dello scorso 26 marzo a Ferrara. Sempre nella Nord presente uno striscione per ricordare la scomparsa di Claudio Strologo (il carrozziere tifoso dorico venuto a mancare il 27 marzo). La squadra, nella persona del capitano Salvatore Papa, ha deposto un mazzo di fiori per partecipare al lutto. Sabato prossimo (ore 14.30) l’Ancona sarà di scena a Siena.

ANCONA – GUBBIO 0-2

ANCONA (4-3-3): Avella; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; Delcarro (25st D’Eramo), Papa (25st Gasperi), Iannoni; Del Sole (9st Faggioli), Rolfini, Sereni (40st Vrioni) All. Colavitto

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Signorini, Redolfi, Righetti; Sainz Maza, Malaccari, Bulevardi (11st Cittadino); Arena (32st Fantacci), Spalluto, Mangni (20st D’Amico) All. Torrente

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria

Reti: 7’ Bulevardi, 2st Arena

Note: ammoniti Iannoni, Mangni, Bulevardi, Signorini, Faggioli, Gasperi, Formiconi, angoli 3-7, recupero 1’+ 5', spettatori 2068 per un incasso di 15.094, 54 euro